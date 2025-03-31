Каньє Вест з'явився на інтерв'ю зі свастикою на шиї та в костюмі ку-клукс-клану (відео)

47-річний американський репер Каньє Вест, який освідчувався в коханні Гітлеру і випустив футболку зі свастикою, пішов ще далі. Він прийшов на інтерв'ю до Лівінгстона Джорджа Аллена, більш відомого як DJ Akademiks, у прикрасі зі свастикою, а потім і зовсім вбрався в костюм ку-клукс-клану.

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Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Аллена.

Під час годинного інтерв'ю, що рясніло образами та нервозністю гостя, Каньє наговорив чимало неприємних речей. Зокрема, він заявив, що шкодує про те, що його колишня дружина Кім Кардаш'ян завагітніла.

"Це була моя вина. Я не хотів мати дітей від цієї людини після перших двох місяців стосунків із нею, але це не було планом Бога", — сказав музикант. Репер нагадав, що не має права власності на ім'я та образ дітей, а також можливості бачити, як вони ростуть.

Зовнішній вигляд Каньє Веста здивував навіть ведучого

"Мої діти — знаменитості, і я не маю права голосу. Тож ця біла жінка і ця біла сім'я контролюють цих дуже впливових чорних дітей, які становлять половину дітей Є", — додав гість ефіру.

Під час бесіди він також подвоїв свою уїдливу тираду на X, колишньому Twitter, минулого місяця, включно з його найсуперечливішим постом про дітей Jay-Z серед багатьох інших образливих коментарів про інших людей, а також продовжив захищати Шона "Дідді" Комбса. Музичного магната звинувачують у низці тяжких злочинів, зокрема торгівлі людьми та сексуальному насильстві.

У якийсь момент він встав і змінив скандальний аутфіт – футболку від опального репера Puff Daddy а і ланцюжок зі свастикою — на чорний одяг у стилі ку-клукс-клану.

Фото: Скриншот

Поки DJ Akademiks і його команда готувалися до інтерв'ю, Вест вийшов з кімнати в готельному номері, щоб переодягнутися у своє вбрання. Він повернувся в чорному шкіряному капюшоні і плащі, сказавши, що у нього є вбрання, зшите на замовлення на додаток до ідентичного білого.

Коли його запитали, чи одягав він цей костюм на публіці, Каньє відповів, що хотів одягнути його "вчора", але турбувався, що люди "відправлять мене в лікарню через моє вбрання".

Останнє інтерв'ю Веста послідувало за повідомленнями про те, що він нещодавно відлетів до Токіо, тоді як більша частина його найближчого оточення, включно з давнім менеджером Джоном Монополі, покинула його.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі хоче народити Каньє Весту дитину, щоб врятувати їхній шлюб.