Ким Кардашьян явилась на суд в Париже в украшениях на миллионы долларов (фото)

44-летняя американская светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян отправилась в Париж, где рассматривается дело о ее ограблении в 2016 и судят банду "дедушек-грабителей". На заседании суда во Дворце правосудия многодетная мать появилась при полном параде и в бриллиантах.

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Об этом пишет People.

Звезда была в черном пиджаке и соответствующей длинной юбке с разрезом на спине, а также в нескольких бриллиантовых украшениях. Самым заметным на Кардашьян было потрясающее бриллиантовое ожерелье за ​​$1,5 миллиона долларов от Samer Halimeh New York. Оно изготовлено из 18-каратного белого золота, весит 57 граммов и украшено 80 бриллиантами, кульминацией которых является центральный камень грушевидной формы весом 10,13 карата. Ожерелье содержит в общей сложности 52,17 карата.

"Известный тем, что одевает королевских особ, глав государств и икон красной дорожки, Samer Halimeh New York всемирно известен своими непревзойденными бриллиантами, камнями, полученными этичным способом, и безупречным мастерством. Выбор Ким Кардашьян надеть этот бренд на такое публичное и ответственное мероприятие только подчеркивает его место на вершине дизайна роскошных ювелирных изделий", – говорится в пресс-релизе ювелирного бренда.

Ким дополнила колье сережками-каффами Briony Raymond Sloan Pave Diamond Ear Cuff из 18-каратного золота весом 1,75 карата за $8100. Звезда дополнила свой образ подборкой ювелирных украшений от Repossi. Также на ее пальце можно было увидеть кольцо с крупным бриллиантом.

Ким Кардашьян со своей матерью Крис Дженнер Фото: Getty

По мнению Лорі Тейлор, эксперт по ювелирным изделиям в Lorel Diamonds, выбор украшений Кардашьян "кажется очень преднамеренным":

"Это не просто очередное появление на публике, это первый раз, когда она лицом к лицу столкнулась с людьми, которые связали ее, держали под дулом пистолета и украли драгоценности на миллионы. Она знала, что камеры будут там, изображения будут распространены по всему миру, и в типичной манере Ким она позаботилась о том, чтобы контролировать то, как ее видят. Ювелирные изделия всегда были частью ее публичного образа, но это изменилось после ограбления. Решение надеть так много украшений, когда она сталкивается с обвиняемым и вспоминает события той ночи, вероятно, будет иметь для нее глубокое эмоциональное значение. Речь идет не о статусе или показухе, а о закрытии, контроле и демонстрации того, что страх больше не определяет, как она себя представляет".

В суде к Кардашьян присоединилась ее 69-летняя мать Крис Дженнер. Она была одета в узорчатый черно-белый пиджак и солнцезащитные очки.

Кардашьян дает показания на суде над 10 людьми, которых судят по обвинениям, связанным с кражей со взломом звезды Кардашьян в 2016 году. Половина подозреваемых считаются предполагаемыми сообщниками.

Французские СМИ окрестили группу "дедушками-грабителями" из-за их преклонного возраста и предыдущего криминального прошлого.

Преступление произошло почти девять лет назад, когда Ким в октябре 2016-го была на Неделе моді в Париже. Пятеро вооруженных мужчин ворвались в ее номер в отеле No Address посреди ночи. Ее связали под дулом пистолета и заперли в ванной.

Воры украли драгоценности на миллионы долларов. По словам потерпевшей, грабители забрали два бриллиантовых браслета Cartier, золотое и бриллиантовое колье Jacob, бриллиантовые серьги Lorraine Schwartz, золотые часы Rolex и другие предметы. Среди украденных вещей также было кольцо за $4 миллиона долларов, подаренное ей тогдашним мужем Канье Уэстом.

Кардашьян призналась, что в момент ограбления думала, что ее убьют.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян серьезно усилила свою охрану.