Связали в ванной с кляпом во рту: будут судить банду пенсионеров, ограбивших Ким Кардашьян

Громкое ограбление совершили пенсионеры преступного мира, их задержали. Они шутят, что пока дождутся суда, будут уже в гробах.

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Парижская банда, которая ограбила светскую львицу Ким Кардашьян, наконец предстала перед правосудием спустя почти десять лет после кражи на 10 миллионов долларов, которая потрясла мир. Об этом пишет Daily Mail.

Как пишет издание, воры тогда ворвались в пентхаус звезды, который стоил 12 000 фунтов стерлингов за ночь. Женщина находилась одна, ее связали, закрыли рот кляпом и закрыли в ванной комнате. В это время воры "обчистили" апартаменты Кардашьян — украли ценности, коллекцию драгоценностей, включая обручальное кольцо от Канье Уэста стоимостью 4 миллиона долларов. Убытки, которые получила Кардашьян составили 10 миллионов долларов.

Следователи установили, что организатором ограбления стал Аомар Айт Хедаче, профессиональный преступник. Ограбление, которое произошло утром 3 октября 2016 года, он сейчас описывает как самое памятное в своей жизни.

Также в преступлении участвовал Юнис Аббас, которому сейчас сейчас 72 года. Он даже написал книгу с однозначным названием "Я ограбил Ким Кардашьян".

В следующем месяце Айт Хедаче, Аббас и другие десять обвиняемых наконец предстанут на скамье подсудимых в Парижском суде присяжных, обвиняемых в "вооруженном ограблении организованной бандой", "похищении" и "преступном сговоре".

Существовали также опасения, что огласка из-за процесса связи Кардашьян уничтожит элитную индустрию туризма в Париже в период престижных пятизвездочных событий, вплоть до Олимпиады прошлым летом.

Таким образом, через девять лет большинство ключевых обвиняемых также уже пожилого возраста, а это означает, что их всех освободили из камер строгого режима, где они изначально должны были оставаться до суда.

В полицейском досье указано, что все началась еще летом 2016 года, когда старик Омар получил информацию, что "в город приезжает большая американская звезда" и что она демонстрирует свое сказочное состояние в Instagram.

Это было время, когда преступники старой школы отказывались от традиционных ограблений для так называемых сауцисонов — "колбасных рейдов", которые предусматривали следование за богатыми людьми в их домах, "заворачивание их, как сосисок", а затем под угрозой оружия заставляли их сказать, где они хранят свои ценные вещи, прежде чем их похитить.

По словам прокуроров, сообщение о КардашьянКардашьян поступило от Флоруса Эруи, который управлял баром в Ле-Маре. Говорят, что Эруи получил точную информацию о передвижении госпожи Кардашьян во время Недели моды в Париже от Гэри Мадара, VIP-помощника, который регулярно встречал звезд, когда они прибывали в парижский аэропорт Ле Бурже на частном самолете.

"Никто из них не имел представления, кто такая Ким, но им понравился ее очень дорогой блеск", — рассказывают источники.

Все были особенно заинтересованы в обручальном кольце госпожи Кардашьян весом 18,88 карата, особенно после того, как она с гордостью заявила, что "не носит поддельных украшений".

Разведать парижский адрес звезды было легко, сказал Омар детективам: банде просто нужно было проследить за пассажирским транспортным средством госпожи Кардашьян "Мерседес V-класса", чтобы узнать, что она остановилась в Hôtel de Pourtalès, переоборудованном особняке неподалеку от церкви Ла-Мадлен.

Самым важным было то, что госпожа Кардашьян будет наслаждаться некоторым временем "своего времени" в одиночестве в пентхаусе Sky в Пурталесе, позволяя своим сотрудникам и членам семьи гулять по городу.

Именно это произошло рано утром 3 октября, когда в 2:20 трое велосипедистов во флуоресцентных желтых жилетах подъехали к No Address и припарковали свои велосипеды во дворе.

Еще двое прибыли пешком, и все они также были в черных балаклавах и полицейских нарукавных повязках, в коридоре они столкнулись с консьержем Абдеррахманом Уатики, алжирцем по происхождению и аспирантом Парижского университета, которому тогда было 39 лет.

Направив ему в голову антикварный маузер калибра 7,65 мм, банда повела господина Уатики наверх в пентхаус, где госпожа Кардашьян лежала на кровати в халате.

Тогда 35-летняя звезда осталась без охраны — ее немецкий охранник Паскаль Дювье, которого она позже уволила, пошел танцевать в L'Arc, ночной клуб возле Триумфальной арки, с группой, в которую также входила ее сестра Кортни Кардашьян.

Ким Кардашьян вспомнила, как услышала шум за дверью, позже сказала офицерам: "Я сказала "Привет!", но поскольку никто не ответил, я знала, что что-то не так".

Затем ворвались двое "агрессивных мужчин" в черной полицейской форме с господином Уатики в наручниках.

Сначала госпожа Кардашьян пыталась позвонить на свой iPhone 6 в 911 — номер экстренной помощи американской полиции, но, конечно, это не сработало во Франции.

"Он приставляет пистолет прямо к ее голове. Она плачет, она кричит. Она говорит: "Не убивайте меня, у меня есть дети, пожалуйста, у меня есть дети! Я мама! Берите, что хотите!" На ней только халат, а волосы закручены назад", — вспоминает консьерж.

Чтобы звезда не кричала, грабители заклеили ей рот скотчем, а затем закрыли в ванной комнате. Они провели в пентхаусе целых 49 минут, прежде чем уйти с имуществом, которое оценивается в 10 миллионов долларов. Когда они убегали, один случайно уронил платиновый крест, украшенный бриллиантами, который нашли на следующее утро.

Детективы вскоре собрали два генетических отпечатка пальцев на стяжках Serflex, которые использовались для сдерживания госпожи Кардашьян и господина Уатики. Образцы соответствовали отпечаткам Аит Хедаче и Аббаса, детали обоих были распространены в базах данных полицейской криминалистической экспертизы из-за их криминального прошлого.

Как пишет издание, неизвестно, будет ли присутствовать Ким Кардашьян на суде в Париже, который состоится в апреле, по делу, которое расследовали 10 лет.

"С такой скоростью мы все окажемся на скамье подсудимых в инвалидных колясках или гробах", — сказал один из членов банды.

Напомним, что ранее 47-летний Канье Уэст, который недавно попал в скандал из-за своих антисемитских высказываний и продажи футболок со свастикой, теперь нашел новый объект для травли. Теперь он разразился гневными тирадами в сторону своей бывшей жены Ким Кардашьян и ее звездного семейства,