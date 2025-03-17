Зв'язали у ванній з кляпом у роті: судитимуть банду пенсіонерів, які пограбували Кім Кардаш'ян

Гучне пограбування скоїли пенсіонери злочинного світу, їх затримали. Вони жартують, що поки дочекаються суду, будуть вже у трунах.

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Паризька банда, яка пограбувала світську левицю Кім Кардаш'ян, нарешті постала перед правосуддям через майже десять років після крадіжки на 10 мільйонів доларів, яка приголомшила світ. Про це пише Daily Mail.

Як пише видання, злодії тоді увірвалися в пентхаус зірки, який коштував 12 000 фунтів стерлінгів за ніч. Жінка перебувала сама. Її зв'язали, закрили рот кляпом і зачинили у ванній кімнаті. В цей час злодії "обчистили" апартаменти Кардаш'ян — вкрали цінності, колекцію коштовностей, включаючи обручку від Каньє Веста вартістю 4 мільйони доларів. Збитки, які отримала Кардаш'ян склали 10 мільйонів доларів.

Слідчі встановили, що організатором пограбування став Аомар Айт Хедаче, професійний злочинець. Пограбування, яке відбулося вранці 3 жовтня 2016 року, він зараз описує як найбільш пам’ятне у своєму житті.

Також у злочині брав участь Юніс Аббас, якому зараз зараз 72 роки. Він навіть написав книгу з однозначною назвою "Я пограбував Кім Кардаш'ян".

Наступного місяця Айт Хедаче, Аббас та інші десять обвинувачених нарешті постануть на лаві підсудних у Паризькому суді присяжних, звинувачених у "збройному пограбуванні організованою бандою", "викраденні" та "злочинній змові".

Існували також побоювання, що розголос через процес зв’язку Кардаш'ян знищить елітну індустрію туризму в Парижі в період престижних п’ятизіркових подій, аж до Олімпіади минулого літа.

Таким чином, через дев’ять років більшість ключових обвинувачених також вже літнього віку а це означає, що їх усіх звільнили з камер суворого режиму, де вони спочатку мали залишатися до суду.

У поліцейському досьє вказано, що все почалася ще влітку 2016 року, коли старий Омар отримав інформацію, що "в місто приїжджає велика американська зірка" і що вона демонструє свої казкові статки в Instagram.

Це був час, коли злочинці старої школи відмовлялися від традиційних пограбувань для так званих сауцисонів – "ковбасних рейдів", які передбачали слідування за багатими людьми в їхніх домівках, "загортання їх, як сосисок", а потім під погрозою зброї змушували їх сказати, де вони зберігають свої цінні речі, перш ніж їх викрасти.

За словами прокурорів, повідомлення про Кардаш'янКардашьян надійшло від Флоруса Еруї, який керував баром у Ле-Маре. Кажуть, що Еруї отримав точну інформацію про пересування пані Кардаш'ян під час Тижня моди в Парижі від Гері Мадара, VIP-помічника, який регулярно зустрічав зірок, коли вони прибували в паризький аеропорт Ле Бурже на приватному літаку.

"Ніхто з них не мав уявлення, хто така Кім, але їм сподобався її дуже дорогий блиск", — розповідають джерела.

Усі були особливо зацікавлені в обручці пані Кардаш'ян вагою 18,88 карата, особливо після того, як вона з гордістю заявила, що "не носить підроблених прикрас ".

Розвідати паризьку адресу зірки було легко, сказав Омар детективам: банді просто потрібно було прослідкувати за пасажирським транспортним засобом пані Кардашьян "Мерседес V-класу", щоб дізнатися, що вона зупинилася в Hôtel de Pourtalès, переобладнаному особняку неподалік від церкви Ла-Мадлен.

Найважливішим було те, що пані Кардаш'ян насолоджуватиметься деяким часом "свого часу" на самоті в пентхаусі Sky у Пурталесі, дозволяючи своїм співробітникам і членам сім’ї гуляти містом.

Саме це сталося рано вранці 3 жовтня, коли о 2:20 троє велосипедистів у флуоресцентних жовтих жилетах під’їхали до No Address і припаркували свої велосипеди у дворі.

Ще двоє прибули пішки, і всі вони також були в чорних балаклавах і поліцейських нарукавних пов’язках, у коридорі вони зіткнулися з консьєржем Абдеррахманом Уатікі, алжирцем за походженням та аспірантом Паризького університету, якому тоді було 39 років.

Спрямувавши йому в голову антикварний маузер калібру 7,65 мм, банда повела пана Уатікі нагору до пентхаусу, де пані Кардашьян лежала на ліжку в халаті.

Тоді 35-річна зірка залишилася без охорони — її німецький охоронець Паскаль Дюв’є, якого вона пізніше звільнила, пішов танцювати в L'Arc, нічний клуб біля Тріумфальної арки, з групою, до якої також входила її сестра Кортні Кардаш'ян.

Кім Кардашьян згадала, як почула шум за дверима, пізніше сказала офіцерам: "Я сказала "Привіт!", але оскільки ніхто не відповів, я знала, що щось не так".

Потім увірвалися двоє "агресивних чоловіків" у чорній поліцейській формі з паном Уатікі в наручниках.

Спочатку пані Кардашьян намагалася зателефонувати на свій iPhone 6 у 911 – номер екстреної допомоги американської поліції, але, звичайно, це не спрацювало у Франції.

"Він приставляє пістолет прямо до її голови. Вона плаче, вона кричить. Вона каже: "Не вбивайте мене, у мене є діти, будь ласка, у мене є діти! Я мама! Беріть, що хочете!" На ній лише халат, а волосся закручене назад", — згадує консьєрж.

Щоб зірка не кричала, грабіжники заклеїли їй рот скотчем, а потім зачинили у ванній кімнаті. Вони провели в пентхаусі цілих 49 хвилин, перш ніж піти з майном, яке оцінюється в 10 мільйонів доларів. Коли вони тікали, один випадково впустив платиновий хрест, прикрашений діамантами, який знайшли наступного ранку.

Детективи незабаром зібрали два генетичних відбитки пальців на стяжках Serflex, які використовувалися для стримування пані Кардаш'ян і пана Уатікі. Зразки відповідали відбиткам Аїт Хедаче та Аббаса, деталі обох були розповсюджені в базах даних поліцейської криміналістичної експертизи через їх кримінальне минуле.

Як пише видання, невідомо, чи буде присутня Кім Кардаш'ян на суді у Парижі, який відбудеться у квітні, щодо справу, яку розслідували 10 років.

"З такою швидкістю ми всі опинимося на лаві підсудних в інвалідних візках або трунах", — сказав один із членів банди.

Нагадаємо, що раніше 47-річний Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал через свої антисемітські висловлювання і продаж футболок зі свастикою, тепер знайшов новий об'єкт для цькування. Тепер він вибухнув гнівними тирадами у бік своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян та її зіркового сімейства,