Джефф Безос зняв для свого шикарного весілля цілий острів у Венеції

Весілля засновника Amazon і його нареченої Лорен Санчес відбудеться на острові Сан-Джорджо Маджоре, де розташований прекрасний собор і старовинний монастир.

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Про це пише The Sun.

Джерело повідомило, що Джефф Безос і Лорен Санчес зіграють весілля саме на цьому острові, що дуже зручно для мільярдера, який вочевидь не хоче, щоб за урочистістю стежили сотні папараці та роззяв.

Острів Сан-Джорджо Маджоре у Венеції Фото: Wikipedia

Весілля пари має стати найдорожчим і найшикарнішим весіллям літа і відбудеться в Італії з 24 по 26 червня.

"Це не звичайне місце для проведення весілля, це було б щось знакове. Усі говорять про весілля, і це буде грандіозне торжество", — зазначило джерело.

Безос і Санчес, а також 200 гостей забронювали розкішні готелі в місті, а мегаяхта підприємця вартістю 500 мільйонів доларів також стане частиною святкувань.

Морріс Серон, генеральний директор ради Венеції, раніше розповідав журналістам, що він сам агітував за те, щоб пара провела весілля в цьому місті.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty

"Сім місяців тому Доменіко Дольче сказав мені, що Безос одружиться. Я взявся до роботи, щоб привезти це весілля століття до Венеції — ось як це почалося", — зізнався він.

Мер Венеції Луїджі Бругнаро виступив із заявою, в якій наголосив, що пара не забронювала всі водні таксі міста для заходу, як повідомлялося раніше.

"Буде запрошено лише двісті гостей, і тому Венеції буде легко провести такий захід, не створюючи жодних перешкод для міста, його мешканців і гостей", — повідомив мер і заявив, що Венеція приймала і більш масштабні заходи, ніж весілля мільярдера.

Пара запросила безліч знаменитостей, а також близьких друзів і членів сім'ї, щоб вони стали свідками того, як вони скажуть "Так".

Серед них Кім Кардаш'ян, Опра Вінфрі, Леонардо Ді Капріо, а також Орландо Блум і його наречена Кеті Перрі, Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер.

Кажуть, що запросили навіть президента США Дональда Трампа. Найкращі готелі Венеції, включно з The Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice і Gritti Palace, практично повністю заброньовані на кінець червня.

Раніше інсайдер повідомив, що для себе Безос і Санчес забронювали люкс Grand Canal Suite у готелі Aman вартістю 11 600 доларів за ніч.

Лорен Санчес і Джефф Безос на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто співатиме на весіллі Безоса і Санчес. Передбачається, що це будуть Леді Гага і Елтон Джон.

А брат Лорен Санчес уже привідкрив деталі прийдешнього свята і заявив, що весілля мільярдера і його обраниці буде таким же пишним, як і весілля принцеси Діани і принца Чарльза.