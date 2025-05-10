Джефф Безос снял для своей шикарной свадьбы целый остров в Венеции

Свадьба основателя Amazon и его невесты Лорен Санчес пройдет на острове Сан-Джорджо Маджоре, где находится прекрасный собор и старинный монастырь.

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Об этом пишет The Sun.

Источник сообщил, что Джефф Безос и Лорен Санчес сыграют свадьбу именно на этом острове, что очень удобно для миллиардера, который явно не хочет, чтобы за торжеством следили сотни папарацци и зевак.

Остров Сан-Джорджо Маджоре в Венеции Фото: Wikipedia

Свадьба пары должна стать самой дорогой и шикарной свадьбой лета и пройдет в Италии с 24 по 26 июня.

"Это не обычное место для проведения свадьбы, это было бы нечто знаковое. Все говорят о свадьбе, и это будет грандиозное торжество", — отметил источник.

Безос и Санчес, а также 200 гостей забронировали роскошные отели в городе, а мегаяхта предпринимателя стоимостью 500 миллионов долларов также станет частью празднеств.

Моррис Серон, генеральный директор совета Венеции, ранее рассказывал журналистам, что он сам агитировал за то, чтобы пара провела свадьбу в этом городе.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty

"Семь месяцев назад Доменико Дольче сказал мне, что Безос женится. Я приступил к работе, чтобы привезти эту свадьбу века в Венецию — вот как это началось", — признался он.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что пара не забронировала все водные такси города для мероприятия, как сообщалось ранее.

"Будут приглашены всего двести гостей, и поэтому Венеции будет легко провести такое мероприятие, не создавая никаких помех для города, его жителей и гостей", — сообщил мэр и заявил, что Венеция принимала и более масштабные мероприятия, чем свадьба миллиардера.

Пара пригласила множество знаменитостей, а также близких друзей и членов семьи, чтобы они стали свидетелями того, как они скажут "Да".

Среди них Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Леонардо Ди Каприо, а также Орландо Блум и его невеста Кэти Перри, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Говорят, что пригласили даже президента США Дональда Трампа. Лучшие отели Венеции, включая The Aman Venice, Belmond Hotel Cipriani, St. Regis Venice и Gritti Palace, практически полностью забронированы на конец июня.

Ранее инсайдер сообщил, что для себя Безос и Санчес забронировали люкс Grand Canal Suite в отеле Aman стоимостью 11 600 долларов за ночь.

Лорен Санчес и Джефф Безос на инаугурации Дональда Трампа Фото: Getty

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто будет петь на свадьбе Безоса и Санчес. Предполагается, что это будут Леди Гага и Элтон Джон.

А брат Лорен Санчес уже приоткрыл детали грядущего празднества и заявил, что свадьба миллиардера и его избранницы будет такой же пышной, как и свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза.