Один із найбагатших чоловіків світу готується до весілля: хто наречена і якою буде церемонія

До весілля одного з найбагатших людей планети, засновника Amazon Джеффа Безоса і його нареченої, ексжурналістки та філантропки Лорен Санчес, залишилося менше місяця, і стає відомо дедалі більше деталей про прийдешнє святкування, яке вже називають одруженням століття. Урочистості відбудуться з 24 по 26 червня.

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Як пише Us Weekly з посиланням на ексклюзивне джерело, одягати наречену буде італійський модний дім Dolce & Gabbana.

Розкішний бренд створив для неї кілька вбрань, які Лорен змінюватиме під час багатоденного святкування.

"Це буде велике весілля і дуже італійське весілля", — зазначив інсайдер.

55-річна Санчес давно є прихильницею Dolce & Gabbana, обираючи вбрання цього дому для значущих, сентиментальних подій, чи то поруч з 61-річним Безосом на його дні народження в прозорому чорному вбранні, чи то в першому ряду в повітряному білому мереживі на показі Dolce & Gabbana Alta Sartoria в Італії.

Філантропка і журналістка, удостоєна премії "Еммі", постійно тяжіє до дизайнерів Доменіко Дольче і Стефано Габбана, що робить їх природними партнерами її весільних кутюр'є. Новина про те, що Санчес стане нареченою в Dolce & Gabbana, — абсолютно логічне продовження їхньої дружби і співпраці. Весільний гардероб Лорен відображатиме мальовничу обстановку, чи то сукня з корсетом, яка приковує всі погляди біля вівтаря, чи то маленька чорна сукня в будуарному стилі на прийомі.

Майбутнє гучне торжество вже викликало не тільки підвищений інтерес, а й перші протести. Наприклад, жителям Венеції не подобається перспектива того, що місто залишиться без човнів, які відправлять на перевезення гостей, а також засилля туристів, охочих подивитися на запрошених на весілля знаменитостей.

З чуток, на весіллі з'являться Кеті Перрі, Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер і Єва Лонгорія, яких бачили на нещодавніх дівич-вечорницях Санчес у Парижі.

Раніше Фокус писав, що:

Ми також розповідали, хто співатиме на найдорожчому і найрозкішнішому весіллі Лорен і Джеффа.