Найбагатший чоловік на планеті перед весіллям влаштував вечірку на яхті за $500 мільйонів

Засновник Amazon, американський мільярдер Джефф Безос з розмахом відсвяткував 19-річчя Евана — сина своєї нареченої Лорен Санчес. Чоловік влаштував пінну вечірку на суперяхті за 500 мільйонів доларів. Дійство відбулося за кілька днів до довгоочікуваного весілля пари у Венеції.

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На опублікованих знімках можна побачити, як 55-річна Санчес і 61-річний Безос розважаються на судні. Колишня журналістка була одягнена в рожево-чорне бікіні та сонцезахисні окуляри, її обранець — найбагатший чоловік на планеті — показав свій підтягнутий торс. Про це пише видання Page Six.

"Вони обіймалися і посміхалися в компанії друзів", — розказують очевидці.

Санчес знімала Безоса на телефон

Гості насолоджувалися активним відпочинком на яхті, зокрема грали в гольф з палуби прямо в море. Санчес фотографувала Безоса на свій телефон, поки той веселився у піні. Еван, своєю чергою, "зависав" разом із друзями, насолоджуючись усіма перевагами суперяхти мільярдера.

Закохані мило обіймалися Фото: SplashNews

До речі, це святкування відбулося за кілька днів до весілля пари у Венеції. Серед гостей називають Опру Вінфрі, Леонардо ДіКапріо, Кім Кардашян, Білла Гейтса, Барбру Стрейзанд та Іванку Трамп.

Безос на вечірці Фото: SplashNews

Хоча молодятам вдається тримати місце свого весілля у секреті, ходять чутки, що закохані підуть до вівтаря у виставковому просторі під назвою Scuola Grande della Misericordia на острові Сан-Джорджіо.

Що відомо про наречену Безоса

Лорен Санчес — американська журналістка та телеведуча. Вона працювала на телебаченні, знімалась у фільмах та навіть заснувала авіаційну компанію. У 2025 році літала в космос із місією Blue Origin. Санчес має двох дітей — Евана та 17-річну доньку Еллу — від колишнього чоловіка Патріка Вайтселла. Вони були одружені з 2005 по 2019 рік. Окрім того, у неї є 24-річний син Нікко від Тоні Гонсалеса.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брат Лорен Санчес розкрив деталі майбутнього весілля своєї сестри.

Джефф Безос зняв для своєї шикарної церемонії одруження цілий острів у Венеції.

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