Людей повыселяли из отеля в Венеции ради самого богатого мужчины на планете и его невесты

Основатель Amazon Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес остановились в дорогом отеле Aman Venice в Венеции и арендовали все места для проживания накануне своей свадьбы на знаменитом острове.

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Инсайдер рассказал, что перед приездом звездной пары "10 или 12 охранников проводили обыск" в отеле, пишет Page Six. "Они заглядывали в шкафы и проверяли внутренний двор", — говорит источник.

Сцена в вестибюле была "хаотичной", и люди спрашивали людей, останавливаются ли они в отеле. Инсайдер также говорит, что "гости, которые ранее забронировали номера в отеле на среду вечером задолго до этого, были выгнаны, как только Безос арендовал все пространство несколько месяцев назад".

Отель Aman Venice в Венеции Фото: Aman Venice/Instagram

Эти гости переезжают в другие отели, включая St. Regis, а Aman оплачивает их номера, кроме того, предлагает лучшие условия.

Отель Aman Venice в Венеции Фото: Aman Venice/Instagram

Впрочем, "некоторые жалуются, что им приходится паковать вещи, пользоваться транспортом [предоставленным Aman] и снова распаковывать" в другом месте.

Сотрудники на месте говорили о предстоящих празднованиях, а работники спа-центра чувствовали себя "перегруженными", готовясь к "дополнительной работе, которая их ждет от требовательных гостей первой величины".

Источники также говорят, что в отеле есть крыло для знаменитостей, которое скрыто от фотографов, и среди гостей в прошлом была Кайли Дженнер.

В других венецианских люкс-заведениях также усиливали безопасность, поскольку звезды первой величины прибывают на громкую итальянскую свадьбу Безоса и Санчес: Иванка Трамп и Джаред Кушнер, Опра Уинфри, Гейл Кинг, Барбра Стрейзанд и Леонардо Ди Каприо.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty Images

Семь итальянских полицейских были замечены днем в вестибюле отеля St. Regis Venice, где, как говорят, останавливаются VIP-гости свадьбы. Людей, которые регистрировались, попросили подождать снаружи.

"Они держали людей у дверей, и еще один полицейский стоял снаружи", — говорит свидетель. "Казалось, что кто-то важный регистрировался. Менеджер следил за тем, чтобы даже те, у кого был багаж, имели бронирование. Одного члена семьи впустили внутрь, чтобы он зарегистрировался, пока другие ждали".

Присутствие полиции было "необычным" для отеля, где номера стоят почти 2000 долларов за ночь.

Еще одну группу, которая забронировала обед в ресторане отеля, Gio's, также заставили ждать. Внутри не заметили ни одной знаменитости, хотя двум мужчинам провели экскурсию по бару и зоне первого этажа.

Один местный житель говорит, что они были удивлены, увидев лодку, полную полиции, на воде.

Свадебную вечеринку Безоса и Санчес "перенесли в изолированную, менее доступную часть Венеции из соображений безопасности и чтобы предотвратить риск протестов".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ассистентка Лорен Санчес ненароком выдала тайны грядущего торжества.

Джефф Безос и его невеста устроили предсвадебную пенную вечеринку на борту суперъяхты стоимостью 500 миллионов долларов.

Кроме того, Джефф Безос снял для своей шикарной церемонии бракосочетания целый остров в Венеции.