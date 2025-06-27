Орландо Блума застукали с таинственной женщиной на свадьбе у Безоса: где делась его возлюбленная Кэти Перри

Британского актера Орландо Блума заметили, когда он обнимал таинственную женщину на предсвадебном праздновании основателя Amazon Джеффа Безоса в Венеции.

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Звезда "Пиратов Карибского моря" проводил время с гостьей, наслаждаясь трехдневной свадьбой Джеффа и его невесты Лорен Санчес в Италии. Ранее стало известно, как актер появится на церемонии сам после разрыва с певицей Кэти Перри, пишет The Sun.

Орландо видели в белой рубашке и бежевом костюме, когда он поднимался на яхту с другими звездами. А впоследствии даже обнимал загадочную женщину.

Орландо Блум с таинственной женщиной Фото: Backgrid

Неизвестно, кто она, но выглядело так, будто дуэт хорошо друг друга знает и ладит между собой. В какой-то момент Орландо обнял женщину, пока они разговаривали.

Орландо Блум находится в Венеции как один из звездных гостей свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Кроме звезды фильма "Властелин колец", в список гостей входят семья Кардашьян-Дженнер, Леонардо Ди Каприо, Иванка Трамп, Опра Уинфри и Ашер. Недавно было объявлено, что местом свадьбы Джеффа и Лорен будет "театр под открытым небом" на венецианском острове.

Орландо Блум и Кэти Перри разошлись

Орландо Блум и Кэти Перри познакомились на афтепати после церемонии "Золотой глобус" в январе 2016 года. После нескольких публичных появлений вместе они официально подтвердили отношения. Впоследствии расходились и сходились, а в августе 2020 года у пары родилась дочь — Дейзи Дав Блум. Это первый ребенок для Кэти и второй для Орландо (он также воспитывает сына Флинна от Миранды Керр).

Орландо Блум и Кэти Перри Фото: Getty Images

В июне 2025 года СМИ активно заговорили о разрыве Кэти и Орландо, хотя сама пара официального заявления не давала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Семейство Кардашьян прибыло в город на воде в Италии накануне свадьбы Джеффа Безоса.

Гостей из дорогого отеля в Венеции выселили на фоне свадьбы миллиардера.

Кроме того, помощница будущей жены Безоса выдала тайны "свадьбы века".