Кардашьяны, Опра Уинфри и другие: звездные гости прилетели на свадьбу к самому богатому мужчине (фото)

В Венецию начинают съезжаться звездные гости громкой свадьбы основателя Amazon Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес.

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Семейство Кардашьян прибыло в город на воде в Италии накануне свадьбы Безоса и Санчес стоимостью 20 миллионов долларов, пишет Daily Mail.

Ким, которая недавно провела время в Париже с Лорен на ее девичнике, была в крошечном топе-бандо от Balenciaga и ребристой макси-юбке. Она сочетала образ с сапогами из змеиной кожи и массивными очками, сбросив с плеч черную толстовку.

Рядом с ней была сестра Хлои, которая излучала гламур в комбинезоне с леопардовым принтом. К звездным сестрам присоединилась их мать Крис Дженнер, которая также была одета в черное, демонстрируя свою фигуру в платье.

Семейство Кардашьян в Венеции Фото: Getty Images

Находясь в другом конце Венеции, невеста Лорен и ее возлюбленный Джефф выглядели в хорошем настроении, когда выходили из отеля за день до своей шикарной свадьбы, стремясь поприветствовать гостей города на воде.

Джефф Безос и Лорен Санчес перед свадьбой в Венеции Фото: Getty Images

Также в Италию прибыла журналистка Опра Уинфри, выйдя на публику в белом ребристом свитере и брюках.

Опра Уинфри в Венеции Фото: Getty Images

Пара начала свое свадебное празднование с вечеринки, во время которой играла романтическая музыка, в частности More Than A Woman группы Bee Gees. Джефф и Лорен миксовали хиты с традиционной итальянской музыкой, готовясь к своему большому дню.

Ранее в тот же день в частном саду отеля, окруженном 3-метровой кирпичной стеной, было слышно, как персонал работает над установкой палаток, готовых к празднованию на выходных. Огромное количество охранников также окружило территорию, около пяти-шести человек у каждого входа.

Как сообщается, миллиардер и журналистка пригласили около 200 гостей на свою многомиллионную свадьбу в итальянском городе. Около 90 частных самолетов должны приземлиться в местных аэропортах, везя звезд первой величины на церемонию, которую называют "свадьбой века".

Ожидается, что празднования начнутся в четверг, 26 июня, и завершатся в субботу.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, основатель Amazon и его невеста устроили предсвадебную пенную вечеринку на борту суперъяхты стоимостью 500 миллионов долларов.