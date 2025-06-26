Кардаш'яни, Опра Вінфрі та інші: зіркові гості прилетіли на весілля до найбагатшого чоловіка (фото)
До Венеції починають зʼїжджатися зіркові гості гучного весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його нареченої Лорен Санчес.
Сімейство Кардаш'ян прибуло до міста на воді в Італії напередодні весілля Безоса та Санчес вартістю 20 мільйонів доларів, пише Daily Mail.
Кім, яка нещодавно провела час у Парижі з Лорен на її дівич-вечорі, була у крихітному топі-бандо від Balenciaga та ребристій максі-спідниці. Вона поєднала образ з чоботами зі зміїної шкіри та масивними окулярами, скинувши з плечей чорну толстовку.
Поруч з нею була сестра Хлої, яка випромінювала гламур у комбінезоні з леопардовим принтом. До зіркових сестер приєдналася їхня мати Кріс Дженнер, яка також була одягнена в чорне, демонструючи свою фігуру в сукні.
Перебуваючи в іншому кінці Венеції, наречена Лорен та її коханий Джефф виглядали у гарному настрої, коли виходили з готелю за день до свого шикарного весілля, прагнучи привітати гостей міста на воді.
Також до Італії прибула журналістка Опра Вінфрі, вийшовши на публіку в білому ребристому светрі та штанах.
Пара розпочала своє весільне святкування з вечірки, під час якої грала романтична музика, зокрема More Than A Woman гурту Bee Gees. Джефф і Лорен міксували хіти з традиційною італійською музикою, готуючись до свого великого дня.
Раніше того ж дня в приватному саду готелю, оточеному 3-метровою цегляною стіною, було чути, як персонал працює над встановленням наметів, готових до святкування на вихідних. Величезна кількість охоронців також оточила територію, близько п'яти-шести чоловіків біля кожного входу.
Як повідомляється, мільярдер і журналістка запросили близько 200 гостей на своє багатомільйонне весілля в італійському місті. Близько 90 приватних літаків мають приземлитися в місцевих аеропортах, везучи зірок першої величини на церемонію, яку називають "весіллям століття".
Очікується, що святкування розпочнуться в четвер, 26 червня, і завершаться в суботу.
Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:
- Гостей з дорогого готелю у Венеції повиселяли на фоні весілля Джеффа Безоса.
- Помічниця Лорен Санчес випадково видала таємниці "весілля століття".
Крім того, засновник Amazon та його наречена влаштували передвесільну пінну вечірку на борту супер'яхти вартістю 500 мільйонів доларів.