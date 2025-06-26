Кардаш'яни, Опра Вінфрі та інші: зіркові гості прилетіли на весілля до найбагатшого чоловіка (фото)

До Венеції починають зʼїжджатися зіркові гості гучного весілля засновника Amazon Джеффа Безоса та його нареченої Лорен Санчес.

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Сімейство Кардаш'ян прибуло до міста на воді в Італії напередодні весілля Безоса та Санчес вартістю 20 мільйонів доларів, пише Daily Mail.

Кім, яка нещодавно провела час у Парижі з Лорен на її дівич-вечорі, була у крихітному топі-бандо від Balenciaga та ребристій максі-спідниці. Вона поєднала образ з чоботами зі зміїної шкіри та масивними окулярами, скинувши з плечей чорну толстовку.

Поруч з нею була сестра Хлої, яка випромінювала гламур у комбінезоні з леопардовим принтом. До зіркових сестер приєдналася їхня мати Кріс Дженнер, яка також була одягнена в чорне, демонструючи свою фігуру в сукні.

Сімейство Кардашʼян у Венеції Фото: Getty Images

Перебуваючи в іншому кінці Венеції, наречена Лорен та її коханий Джефф виглядали у гарному настрої, коли виходили з готелю за день до свого шикарного весілля, прагнучи привітати гостей міста на воді.

Джефф Безос та Лорен Санчес перед весіллям у Венеції Фото: Getty Images

Також до Італії прибула журналістка Опра Вінфрі, вийшовши на публіку в білому ребристому светрі та штанах.

Опра Вінфрі у Венеції Фото: Getty Images

Пара розпочала своє весільне святкування з вечірки, під час якої грала романтична музика, зокрема More Than A Woman гурту Bee Gees. Джефф і Лорен міксували хіти з традиційною італійською музикою, готуючись до свого великого дня.

Раніше того ж дня в приватному саду готелю, оточеному 3-метровою цегляною стіною, було чути, як персонал працює над встановленням наметів, готових до святкування на вихідних. Величезна кількість охоронців також оточила територію, близько п'яти-шести чоловіків біля кожного входу.

Як повідомляється, мільярдер і журналістка запросили близько 200 гостей на своє багатомільйонне весілля в італійському місті. Близько 90 приватних літаків мають приземлитися в місцевих аеропортах, везучи зірок першої величини на церемонію, яку називають "весіллям століття".

Очікується, що святкування розпочнуться в четвер, 26 червня, і завершаться в суботу.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, засновник Amazon та його наречена влаштували передвесільну пінну вечірку на борту супер'яхти вартістю 500 мільйонів доларів.