"Вкус невозможно купить": приглашение на свадьбу миллиардера Безоса высмеяли

В сети появилось фото эксклюзивного приглашения, которое получили гости "свадьбы века" миллиардера Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес, которая проходит в Венеции.

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Впрочем, пользователи сети не оценили дизайнерскую задумку молодоженов, обвинив их в отсутствии вкуса пишет BuzzFeed.

Так, приглашение на "свадьбу века" оформлено в нежных пастельных оттенках, украшено перьями, бабочками и звездной пылью. На приглашении изображен мост Риальто с гондолами — один из самых известных символов города на воде в Италии. Более того, молодожены попросили отказаться от подарков, призывая сделать взносы в поддержку нескольких важных инициатив в Венеции: в офис ЮНЕСКО для сохранения исторического наследия города; в CORILA — для охраны экосистемы венецианской лагуны и в Венецианский международный университет для развития экологических и образовательных проектов.

Приглашение на свадьбу Джеффа Безоса Фото: Из открытых источников

"Этот город подарил нам неоценимые воспоминания. Мы хотим, чтобы Венеция оставалась такой же очаровательной для будущих поколений", — говорится в приглашении.

Впрочем, пользователи сети резко раскритиковали дизайн приглашения на свадьбу:

"Вкус невозможно купить... Самое уродливое приглашение эвер... Представьте, что вы мультимультимиллиардер и это дизайн приглашения на вашу свадьбу. Что-то нарисованное с помощью Canva 15-летней девочкой..."

"Все эти деньги и вы не смогли заплатить кому-то, чтобы вам создали приглашение, которое бы выглядело прилично? Что это за г**вно с Picsart..."

"Вы можете быть миллиардером, но ваши свадебные приглашения все равно выглядят безвкусно и в них читается инфантильность".

Свадебные торжества Безоса и Санчес продлятся три дня. Основная часть запланирована на 27 июня на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Из-за события остров полностью закроют для туристов на шесть дней.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, Орландо Блум, вероятно, засветил свою новую девушку на предсвадебном праздновании основателя Amazon.