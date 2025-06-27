Королева Иордании прилетела в Венецию на "свадьбу века" и показала два стильных образа (фото)

Королева Иордании Рания прибыла в Венецию, присоединившись к списку высокопоставленных гостей, которые собрались накануне свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

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Королевская особа придерживалась неофициального дресс-кода для прибывших гостей: монохромная одежда с головы до ног, желательно темных или черных цветов, сочетая структурированные элементы с босоножками Prada на платформе, пишет WWD.

Босоножки, изготовленные из мягкой кожи, имели фирменный треугольный мотив Prada, выполненный в стиле пэчворк. Верхнюю часть закрепляла кожаная пряжка, а массивный каблук 65 мм и платформа 25 мм обеспечивали высоту и устойчивость.

К венецианскому образу жена короля Иордании Абдаллы II добавила солнцезащитные очки и массивную сумку в тон.

Королева Рания Фото: Royal Fashion Daily

На вечерние предсвадебные празднования в Венеции монаршая особа выбрала платье Fendi из коллекции осень-зима 2018, собрав волосы в пучок и держа в руках лаконичных клатч.

Королева Рания Фото: Royal Fashion Daily

Более того, в Венецию прибыли и другие важные гости из Иордании. Сын королевы, кронпринц Хусейн с женой Раджвой и их маленькой дочкой Сальмой также появились в знаменитом итальянском городе. Впрочем, самого короля Абдаллы II вместе с родными не было.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью Фото: Royal Fashion Daily

Свадебную вечеринку Безоса и Санчес "перенесли в изолированную, менее доступную часть Венеции из соображений безопасности и чтобы предотвратить риск протестов". Свадебные торжества продлятся с четверга, 26 июня, до выходных.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Лорен Санчес ошеломила элегантным платьем от модного дома Schiaparelli на предсвадебной вечеринке в Венеции.

Орландо Блума заметили, когда он обнимал таинственную женщину на предсвадебном праздновании основателя Amazon.

Кроме того, гостей из дорогого отеля в Венеции повыселяли на фоне свадьбы американского миллиардера.