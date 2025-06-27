Королева Йорданії прилетіла до Венеції на "весілля століття" і показала два стильні образи (фото)
Королева Йорданії Ранія прибула до Венеції, приєднавшись до списку високопоставлених гостей, які зібралися напередодні весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес.
Королівська особа дотримувалася неофіційного дрес-коду для гостей, які прибули: монохромний одяг з голови до ніг, бажано темних або чорних кольорів, поєднуючи структуровані елементи з босоніжками Prada на платформі, пише WWD.
Босоніжки, виготовлені з м’якої шкіри, мали фірмовий трикутний мотив Prada, виконаний у стилі печворк. Верхню частину закріплювала шкіряна пряжка, а масивний каблук 65 мм та платформа 25 мм забезпечували висоту та стійкість.
До венеційського образу дружина короля Йорданії Абдалли ІІ додала сонцезахисні окуляри та масивну сумку в тон.
На вечірні передвесільні святкування у Венеції монарша персона обрала сукню Fendi з колекції осінь-зима 2018, зібравши волосся в пучок та тримаючи в руках лаконічних клатч.
Ба більше, до Венеції прибули й інші поважні гості з Йорданії. Син королеви, кронпринц Хусейн з дружиною Раджвою та їхньою маленькою донькою Сальмою також зʼявилися у знаменитому італійському місті. Втім, самого короля Абдалли ІІ разом з рідними не було.
Весільну вечірку Безоса та Санчес "перенесли в ізольовану, менш доступну частину Венеції з міркувань безпеки та щоб запобігти ризику протестів". Весільні торжества триватимуть з четверга, 26 червня, до вихідних.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Лорен Санчес приголомшила елегантною сукнею від модного дому Schiaparelli на передвесільній вечірці у Венеції.
- Орландо Блума помітили, коли він обіймав таємничу жінку на передвесільному святкуванні засновника Amazon.
Крім того, гостей з дорогого готелю у Венеції повиселяли на фоні весілля американського мільярдера.