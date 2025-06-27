Королева Йорданії прилетіла до Венеції на "весілля століття" і показала два стильні образи (фото)

Королева Йорданії Ранія прибула до Венеції, приєднавшись до списку високопоставлених гостей, які зібралися напередодні весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес.

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Королівська особа дотримувалася неофіційного дрес-коду для гостей, які прибули: монохромний одяг з голови до ніг, бажано темних або чорних кольорів, поєднуючи структуровані елементи з босоніжками Prada на платформі, пише WWD.

Босоніжки, виготовлені з м’якої шкіри, мали фірмовий трикутний мотив Prada, виконаний у стилі печворк. Верхню частину закріплювала шкіряна пряжка, а масивний каблук 65 мм та платформа 25 мм забезпечували висоту та стійкість.

До венеційського образу дружина короля Йорданії Абдалли ІІ додала сонцезахисні окуляри та масивну сумку в тон.

Королева Ранія Фото: Royal Fashion Daily

На вечірні передвесільні святкування у Венеції монарша персона обрала сукню Fendi з колекції осінь-зима 2018, зібравши волосся в пучок та тримаючи в руках лаконічних клатч.

Королева Ранія Фото: Royal Fashion Daily

Ба більше, до Венеції прибули й інші поважні гості з Йорданії. Син королеви, кронпринц Хусейн з дружиною Раджвою та їхньою маленькою донькою Сальмою також зʼявилися у знаменитому італійському місті. Втім, самого короля Абдалли ІІ разом з рідними не було.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з донькою Фото: Royal Fashion Daily

Весільну вечірку Безоса та Санчес "перенесли в ізольовану, менш доступну частину Венеції з міркувань безпеки та щоб запобігти ризику протестів". Весільні торжества триватимуть з четверга, 26 червня, до вихідних.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Лорен Санчес приголомшила елегантною сукнею від модного дому Schiaparelli на передвесільній вечірці у Венеції.

Орландо Блума помітили, коли він обіймав таємничу жінку на передвесільному святкуванні засновника Amazon.

Крім того, гостей з дорогого готелю у Венеції повиселяли на фоні весілля американського мільярдера.