Наречена найбагатшого у світі чоловіка вразила вбранням на вечірці перед весіллям (фото)

Журналістка Лорен Санчес, наречена засновника Amazon Джеффа Безоса, приголомшила публіку елегантною сукнею від престижного модного дому Schiaparelli на передвесільній вечірці у Венеції. Пара готується до "весілля століття", яке обіцяє стати одним з ключових світських заходів останнього часу.

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55-річна Лорен продемонструвала бездоганний смак, обравши для появи на заході витончений образ від модного бренду Schiaparelli. За інформацією Harper's Bazaar, дизайнер Деніел Роузберрі представив цю сукню під час показу нової кутюрної колекції весна-літо 2025 під назвою "Ікар".

Жінку помітили у Венеції, коли вона сідала в човен до свого 60-річного коханого. Вона обрала елегантну сукню з відкритими плечима довжини міді, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Сукня Лорен Санчес

Особливу увагу привернули вишукані деталі вбрання. Спідниця та верхня частина сукні були прикрашені витонченими візерунками у формі лози й квітів, що додало образу особливої вишуканості. Найбільше вражала ідеальна посадка сукні на фігурі.

Лорен Санчес у неймовірній сукні Фото: Getty

Щодо аксесуарів, то Санчес обмежилася мерехтливими діамантовими сережками та кількома витонченими каблучками.

Що відомо про весілля століття?

До речі, грандіозне весілля пари охопить найпрестижніші локації Венеції. Ключовою точкою святкування стане острів Сан-Джорджо-Маджоре з його знаменитою церквою XVI століття.

На розкішному святкуванні будуть присутні близько 200 гостей Фото: Getty

За попередньою інформацією, на розкішному святкуванні будуть присутні близько 200 гостей, серед яких чимало впізнаваних облич зі світу шоубізнесу. Для забезпечення комфортного пересування закохані зарезервували приблизно 60 водних таксі. Пара та зіркові гості зупинилися у двох найрозкішніших готелях Італії — Aman та Hotel Cipriani.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Крім того, засновник Amazon та його наречена влаштували передвесільну пінну вечірку на борту супер'яхти вартістю 500 мільйонів доларів.