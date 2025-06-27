Невеста самого богатого в мире мужчины поразила нарядом на вечеринке перед свадьбой (фото)

Журналистка Лорен Санчес, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса, удивила публику элегантным платьем от престижного модного дома Schiaparelli на предсвадебной вечеринке в Венеции. Пара готовится к "свадьбе века", которая обещает стать одним из ключевых светских мероприятий последнего времени.

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55-летняя Лорен продемонстрировала безупречный вкус, выбрав для появления на мероприятии изящный образ от модного бренда Schiaparelli. По информации Harper's Bazaar, дизайнер Дэниел Роузберри представил это платье во время показа новой кутюрной коллекции весна-лето 2025 под названием "Икар".

Женщину заметили в Венеции, когда она садилась в лодку к своему 60-летнему возлюбленному. Она выбрала элегантное платье с открытыми плечами длины миди, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Платье Лорен Санчес

Особое внимание привлекли изысканные детали наряда. Юбка и верхняя часть платья были украшены изящными узорами в форме лозы и цветов, что придало образу особую изысканность. Больше всего поражала идеальная посадка платья на фигуре.

Лорен Санчес в невероятном платье Фото: Getty

Что касается аксессуаров, то Санчес ограничилась мерцающими бриллиантовыми серьгами и несколькими изящными кольцами.

Что известно о свадьбе века?

Кстати, грандиозная свадьба пары охватит самые престижные локации Венеции. Ключевой точкой празднования станет остров Сан-Джорджо-Маджоре с его знаменитой церковью XVI века.

На роскошном праздновании будут присутствовать около 200 гостей Фото: Getty

По предварительной информации, на роскошном праздновании будут присутствовать около 200 гостей, среди которых немало узнаваемых лиц из мира шоубизнеса. Для обеспечения комфортного передвижения влюбленные зарезервировали примерно 60 водных такси. Пара и звездные гости остановились в двух самых роскошных отелях Италии — Aman и Hotel Cipriani.

Напомним, Фокус писал ранее, что:

Кроме того, основатель Amazon и его невеста устроили предсвадебную пенную вечеринку на борту суперъяхты стоимостью 500 миллионов долларов.