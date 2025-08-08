Свекровь на свадьбе бросила торт в лицо невестки: что между ними произошло (видео)

Американка, которую зовут Сэм, поделилась курьезным видео с собственной свадьбы. Свекровь публично обмазала ее лицо тортом. Это должно было стать веселым развлечением, а превратилось в семейную драму.

На кадрах показан момент разрезания свадебного торта, когда свекровь дерзким поступком портит молодоженам празднование. Невеста опубликовала видео в TikTok, собрав более 1,8 миллиона просмотров.

По словам Сэм, они с мужем сознательно решили не повторять популярный тренд с размазыванием торта по лицу друг друга.

Однако во время церемонии разрезания торта кусочек крема упал, и Сэм шутливо бросила его в толпу гостей. "Его поймала моя тетя (поймала его на 10 из 10)", — рассказала она.

Свекровь набросилась на невесту

В это время свекровь в черном платье неожиданно бросилась к невесте, забрала крем у тети и силой засунула его в рот невестке, держа ее за запястье. Уходя прочь, женщина сказала: "Вот так, давайте зададим тон".

"Это был первый раз, когда мы увидели эту ее сторону. Мы с мужем полностью шокированы и смущены. Она сказала, что это была "просто шутка". Я до сих пор вытираю напряжение", — поделилась эмоциями Сэм.

Свекровь бросает торт в невесту Фото: TikTok

Пользователи сети активно отреагировали на видео. Один из комментаторов написал: "Ее лицо после содеянного говорит, что это не шутка".

"Все, что она делала до свадьбы, также намекало, что это не шутка", — ответила Сэм;

Другой пользователь прокомментировал: "Это действительно только что произошло? На моих глазах? Сейчас? Мы все это видели? Невозможно";

"Твои чувства абсолютно оправданы. Кто делает такое перед всеми во время особого события?!" — написал третий комментатор;

"Невероятно. Ты должна установить границы прямо сейчас", — добавил четвертый;

"Она тебя не любит", — утверждает еще один пользователь.

