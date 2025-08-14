Обманули около 12 тысяч молодоженов: в Дании разгорелся скандал вокруг свадебного туризма

Власти столицы Дании, города Копенгаген, могут столкнуться со счетом в десятки миллионов крон из-за того, что город незаконно взимал оплату за свадьбу с около 12 тысяч молодоженов в течение семи лет. Большинство пар, с которых брали деньги, были гостями в Дании из-за рубежа и не имели постоянного места жительства в стране.

В общем муниципалитет Копенгагена может быть вынужден вернуть до 23 миллионов крон (около 92 000 000 гривен) обманутым парам, которые женились в столице Дании на протяжении последних лет. Об этом рассказало издание The Guardian.

Такая ситуация возникла из-за проведения свадеб в стенах мэрии в определенное время и проведения свадебных церемоний в определенных локациях под открытым небом.

"Однако согласно датскому законодательству, муниципалитет имеет право взимать сбор лишь в том случае, если пара попросила провести свадьбу за пределами мэрии", — сообщило издание.

Свадебный туризм в Дании считается одной из очень прибыльных сфер бизнеса. Только за 2024 год в Копенгагене поженились около 5000 международных пар, которые потратили на это в общей сложности около 120 миллионов крон, как свидетельствуют данные Датской торговой палаты.

"По многим причинам мы очень рады, что так много иностранных пар выбирают Копенгаген как место, чтобы скрепить свою любовь. В то же время мы не закрываем глаза на значительный доход, который эти гости приносят с собой — от всего, от отелей, ресторанов и аэропорта до местных фотографов, флористов и многих других. Мы очень надеемся, что решение будет найдено", — заявил директор торговой палаты Ларс Рамме Нильсен.

Чиновник назвал сложившуюся ситуацию "неприятной".

Скандал со свадьбами в Дании: жители Копенгагена возмущены

Местные политики отреагировали по-разному на ситуацию, которая возникла вокруг незаконного взыскания средств с молодоженов. Некоторые из них призвали внести изменения в законодательство, чтобы муниципалитет Копенгагена имел право взимать средства со всех молодоженов, которые не являются гражданами Дании.

Нильс Педер Равн, член комитета Копенгагена по вопросам культуры и досуга от Консервативной партии, выразил возмущение из-за того, что налогоплательщики, граждане Дании, будут вынуждены "оплачивать" эти счета из своих карманов.

"Я называю это свадебным скандалом, поскольку это означает, что налогоплательщики Копенгагена теперь должны вернуть 23 миллиона крон примерно 12 000 иностранным парам", — заявил чиновник.

Руководительница Копенгагена по вопросам культуры и досуга Миа Найгорд, назвала практику, которая действовала с 2018 года, "досадной и печальной".

"Как Копенгаген мог одновременно позиционировать себя как место для проведения свадеб, я просто не понимаю. У меня нет ответа на этот вопрос", — завила Найгорд.

Такая практика со взысканием средств с иностранных молодоженов была обнаружена только в 2025 году, когда администрация города пересмотрела финансовую и правовую основу для свадебного бюро из-за спроса на свадьбы, который продолжал расти.

