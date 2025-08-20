Куди поїхати восени: найкращі напрямки для відпочинку в Європі у золоту пору

Осінь в Європі відкриває нові можливості для мандрівників — від пляжного відпочинку на сонячних островах до походів у барвистих лісах чи прогулянок історичними містами без літніх натовпів. Це також сезон врожаю, коли місцеві ринки та ресторани пропонують найсвіжіші гастрономічні делікатеси.

Видання Lonely Planet поділилось 10 напрямків для подорожей восени в Європі.

Куди поїхати восени: найкращі місця в Європі

Севілья, Іспанія — для міського відпочинку

У жовтні температура тут сягає 26°C, тому можна гуляти в футболці набережною Гвадалквівіра чи вечорами насолоджуватись тапас-барами. Обов’язково варто відвідати Королівський Алькасар, найбільший у світі готичний собор, палац Каса де Пілатос та Музей фламенко з живими виступами.

Тенерифе, Канарські острови, Іспанія — для сонячного відпочинку

Острів зберігає тепло навіть у листопаді: середня температура близько 24°C. Тут можна поєднати пляжний релакс із походами: піднятися на вулкан Тейде (найвищу вершину Іспанії), пройтись стежками Анага чи мальовничим каньйоном Маска.

Додеканес, Греція — для острівних мандрів

На початку осені тут ще тепло, море приємне для купання, а туристів менше. Крім популярного Родосу, варто відвідати колоритний Сімі, екологічний Тілос, автентичний Карпатос із селом-музеєм Олімбос або маловідомий Астіпалею з його тихими бухтами.

Латвія — для осінніх барв

Жовтень — ідеальний час для мандрів у Гауйський національний парк із замками та річковими маршрутами або в парк Кемері, де можна прогулятися болотами у спеціальному взутті. А ще варто відвідати старе місто Риги та скуштувати сезонні страви з грибами, ягодами й рибою.

Бургундія, Франція — для винних турів та велоподорожей

Цей регіон славиться виноградниками Піно Нуар і Шардоне, які збирають восени. Мандрівники можуть обрати частину 800-кілометрового маршруту Le Tour de Bourgogne, що проходить вздовж каналів та середньовічних міст, або поєднати подорож із дегустаціями вин на мальовничих пагорбах.

Умбрія, Італія — для сезонної гастрономії

Осінь тут пахне трюфелями, каштанами та свіжовичавленою оливою. Умбрія — менш туристична сусідка Тоскани, де серед золотих пагорбів та міст-фортець (Орвієто, Амелія, Нарні) можна насолоджуватися врожаєм. На столах — сочевиця, гриби, квасоля, дичина (наприклад, дикий кабан та фазан) і молоде вино з маршрутів Strada del Sagrantino. А у листопаді Перуджа приймає фестиваль Eurochocolate, що прославляє какао і відомі цукерки Baci.

Порада: зупинитися варто в агротуризмо — на фермі з власним виробництвом продуктів.

Шотландія – ідеальний варіант, щоб побачити осінні пейзажі та дику природу Фото: Shutterstock

Чорногорія — для походів у гори

Тут сезон трекінгу триває до листопада. У національному парку Дурмітор (спадщина ЮНЕСКО) понад 40 вершин вище 2000 м, льодовикові озера й хвойні ліси. Не менш мальовничі маршрути у Біоградській гірській діброві, а також уздовж узбережжя — з панорамами Адріатики з гір Ор’єн і Ловчен. Мандрівники можуть піднятися на Румію біля Бару, пройтись масивом Кучка Крайна чи підкорити Боботов Кук (2523 м) — найвищу вершину країни. Восени море ще тепле, а пляжі — порожні.

Копенгаген, Данія — для гастрономічних відкриттів

Данська столиця — серце скандинавського дизайну та "Нової нордичної кухні". Восени тут варто почати з ринку Torvehallerne KBH, де подають сморреброди, каші та локальні делікатеси. У місті десятки ресторанів зі зірками Michelin (наприклад, Kadeau), тож бронювати столики потрібно заздалегідь. А ще можна піти у гастрономічний тур, щоб відкрити кав’ярні, пекарні та багатокультурний район Ньорребро. Завершити день — у модному кварталі Kødbyen (М’ясопереробний район), де життя вирує у барах і кафе.

Шотландські гори — для дикої природи й осінніх пейзажів

Морозний туман над вересовими полями, багряні схили та ревіння самців оленів під час осіннього гону створюють незабутню атмосферу. Подорожуючи горами й долинами, можна спостерігати цю дику виставу, відвідати замки Стерлінг та Іліан-Донан, пройтись через Гленко чи Форт-Вільям. Осінь — час спокійних мандрів без натовпів і сезонної кухні: устриці, омари, фазан, тетерук та інша дичина.

Порада: багато об’єктів зачиняються взимку, але більшість працює щонайменше до кінця жовтня.

Мальта — для поєднання пляжу й історії

Крихітна острівна держава восени залишається сонячною: температура тримається близько 21°C, море ще тепле. Тут легко поєднати відпочинок на пляжах островів Гоцо та Коміно з культурними відкриттями. У Валлетті (об’єкт ЮНЕСКО) й колишній столиці Мдіні можна загубитися серед середньовічних вуличок і храмів. Варто побачити підземний некрополь Хал-Сафліні та мегалітичні храми Хаджар-Кім і Мнайдра, прогулятися скелями Дінглі чи відвідати Блакитну лагуну Коміно, яка восени вільна від натовпів.

