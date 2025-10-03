От дождей со снегом до +20: какая будет погода в Украине в октябре 2025 (карта)

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украину надвигается потепление. На выходных в регионах прольются дожди, а дальше погода будет удивлять температурными контрастами.

Пятница позволит украинцам отдохнуть от дождей, а температура начнет повышаться. Об этом эксперт рассказала в интервью OBOZ.UA, опубликованном 3 октября.

Погода на октябрь 2025: прогноз на сегодня

Днем в южных и юго-восточных регионах усилится ветер. На севере и западе столбики термометров будут фиксировать от +8 до +13 градусов, в остальных областях будет теплее — от +14 до +19.

Погода на октябрь 2025: прогноз на выходные

4-5 октября в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, в воскресенье днем возможны даже грозы. При этом ночная температура повысится до 5-13 градусов тепла. Днем столбики термометров будут фиксировать от +11 до +16 градусов, а на юго-востоке и востоке — даже от +15 до +20.

"Отдельно выделяем высокогорье Карпат. Там в течение следующих трех суток преимущественно может быть более пасмурная погода, небольшие дожди, ночью с мокрым снегом, температура от -2 до +5 градусов", — отметила Птуха.

Погода на октябрь 2025: прогноз на месяц

Начало и середина следующей недели "порадуют" украинцев дождями, но заморозков на этот период не прогнозируют. Ночью температура будет опускаться до 4-10 градусов тепла, а днем будет подниматься до 9-15. Теплее будет только на юге и востоке — до +18 градусов.

"На выходных как раз уже будет немножко теплее, в дальнейшем пока не видно каких-то резких изменений, хотя определенные колебания температуры будут сохраняться. Многое будет зависеть от облачности. Если будут прояснения в дневные часы, то, конечно, и температурные показатели будут несколько выше. Возможно, будут перерывы от дождей, соответственно, будет больше прояснений, и дневные максимумы будут выше", — пояснила синоптик.

С третьей декады сентября в Украине наступила метеорологическая осень. Птуха подчеркнула, что впереди — два полноценных осенних месяца, которые будут довольно контрастными по температуре. Показатели могут быть как низкими, так и достаточно высокими из-за переходного сезона.

"По определенным расчетам, в третьей декаде октября может быть немножечко теплее, но это достаточно предварительно. Сейчас каких-то значений назвать нельзя", — добавила эксперт.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич информировал, что с 5 по 10 октября в Украине установится переменчивая осенняя погода. На юге и востоке температура должна прогреться на 2-5 градусов выше нормы.

Синоптик Наталья Диденко объясняла, что в октябре традиционно наступает "бабье лето". Речь идет о длительном периоде осенью, когда возвращается теплая и сухая погода.