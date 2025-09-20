"Выходные будут холодными": Диденко рассказала, когда ждать "бабье лето" в Украине

Уже со следующей недели в Украину придет осенняя прохлада с дождями. Синоптик Наталья Диденко рассказала, чем будет удивлять погода на октябрь 2025.

Погода на октябрь 2025 еще порадует украинцев непродолжительным периодом потепления, однако пока в регионах воцарится осень. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 20 сентября, рассказала синоптик и метеоролог Наталья Диденко.

Похолодание в Украине: возможен даже снег

В эти выходные украинцы еще могут насладиться теплом, но уже с середины следующей недели погода изменится. Температура упадет, а в Карпатах даже может заснежить.

"Выходные 27-28 сентября будут холодными и влажными", — подчеркнула эксперт.

По ее словам, похолодание накроет всю Украину. Осадки преимущественно пройдут в виде дождей, но местами в Карпатах может быть и снег.

"Словом, смена сезонов не за горами со всеми облаками, похолоданиями, дождями и даже возможным снегом", — подытожила Диденко.

Погода на октябрь 2025 года: будет ли "бабье лето"

Синоптик рассказала, что "бабье лето" традиционно наступает в октябре. Обещать, что оно будет и в этом году, эксперты пока не могут, но надеются на это.

"Бабье лето — это длительный период сухой, теплой, маловетреной погоды после периода похолодания осенью. Поэтому, если осенью неделю светит солнце, есть небольшие облака, температура воздуха достаточно комфортная, нет сильного ветра, то это можно называться бабьим летом", — пояснила Диденко.

Погода на октябрь 2025: каким будет "бабье лето"

Эксперт сообщила, что во время "бабьего лета" столбики термометров ближе к Карпатам могут фиксировать днем от +18 до +22 градусов, а в Николаевской и Херсонской областях — от +25 до +28. Однако в целом этот период отметится похожей погодой по всей территории страны. В регионах будет тепло и солнечно, а в осенних дождях и ветрах наступит пауза.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха информировала, что в воскресенье и понедельник погода будет солнечной и сухой. Она пояснила, что метеорологическая осень еще не наступила, поэтому как "бабье лето" период тепла в сентябре воспринимать не следует.

18 сентября синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже на следующей неделе в Украине может пройти мокрый снег и снег. Также она посоветовала украинцам подготовить куртки и даже тонкие шапки к следующим выходным.