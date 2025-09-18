Уже не за горами: синоптик рассказала, когда в Украине выпадет первый снег

Несмотря на то, что в ближайшие дни ожидается существенное потепление, уже в конце следующей недели Наталья Диденко обещает первый снег в Украине.

С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием, и поэтому в западных областях Украины, ближе к Карпатам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег, сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что похолодание затронет всю Украину, однако осадки все же будут преимущественно в виде дождя, а другая фаза, снеговая, – лишь местами в западной части.

Синоптическая ситуация в Украине изменится уже на следующей неделе

Что касается погоды на ближайшее время, то 19 сентября антициклон с юго-запада прогонит дожди из Украины, и в большинстве областей будет солнечная сухая погода, а на выходных воздух прогреется до +24 +28 градусов.

Также 20-21 сентября ожидается сухая погода, без осадков. Она продержится несколько дней, а уже с середины следующей недели все резко изменится.

"Следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными — куртки, более крепкие ботинки, даже шапки тонкие, дома проверьте, где лежат толстые страшные любимые штаны и флиски, работают ли обогреватели, поближе телефон семейного врача, потому что такие синоптические метаморфозы могут провоцировать", – отметила Диденко.

