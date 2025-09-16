Похолодание и сезонные дожди: синоптики ответили, когда в Украине полноценно воцарится осень

Уже в ближайшие дни погода в Украине начнет постепенно меняться, однако это еще не означает приход осенних холодов. Высокая температура и солнце еще задержатся в регионах, не уступая новому сезону.

Сентябрь отметится колебаниями погоды. На этой неделе похолодает, но прощаться с теплом еще рано. Об этом 16 сентября в комментарии УНИАН сообщил синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Прогноз погоды — в Украину идет похолодание

"16 сентября давление будет постепенно падать, слабо. В большинстве областей осадков еще не ожидаем. Только в западных и Житомирской областях атмосферный фронт с запада в дневные часы обусловит кратковременные дожди", — отметил эксперт.

По его словам, в среду-четверг давление уже будет падать интенсивно, и в большинстве регионов задождит. Речь идет об умеренных, местами значительных осадках, на юге возможны грозы. Такую погоду будут вызывать атмосферный фронт и циклон, который 18 сентября образуется над южной частью страны.

Днем столбики термометров будут фиксировать от +16 до +22 градусов. Ночная температура не изменится.

Однако Семилит отметил, что говорить о неотвратимом похолодании в Украине еще рано. Это снижение температуры будет связано с поступлением атмосферного фронта.

"А в дальнейшем мы можем рассматривать такую возможность, что значения температуры несколько повысятся, когда будет меньше облаков и будет большее влияние солнечных лучей... Но не следует рассчитывать на какие-то очень высокие значения. Вот такие, в принципе, как у нас сейчас есть", — пояснил эксперт.

Он сообщил, что теплые дни еще будут, местами столбики термометров будут фиксировать до 25-27 градусов. Такие же высокие значения еще возможны и в западных регионах.

Прогноз погоды — когда вторая волна похолодания

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV рассказала, что в конце недели в регионах снова воцарится погода без осадков. 19 сентября возможен локальный дождь только в юго-восточной части страны. В это время свое влияние начнет распространять поле высокого атмосферного давления с юго-запада, и антициклон принесет тепло на выходные.

20-21 сентября в Украине, согласно прогнозу погоды, будет солнечно. Если в пятницу столбики термометров будут фиксировать еще от +17 до +23 градусов, то уже в субботу показатели вырастут до 20-26. Такая погода будет наблюдаться по крайней мере до 24 сентября.

Напомним, в Укргидрометцентре поделились прогнозом погоды на вторник. На западе ожидаются кратковременные дожди, но в целом в Украине будет сухо.

Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что с 17 августа в Украину придет похолодание, которое затронет запад и север, включая столицу.