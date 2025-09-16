Погода на 16 сентября: где в Украине будут дожди и жара до +27 (карта)

В Украине 16 сентября ожидаются кратковременные дожди в западных регионах, воздух в ряде областей прогреется до +27 градусов.

Осадки ожидаются также в Житомирской области, но в целом по стране дождей не прогнозируется. Об этом сообщили специалисты "Укргидрометцентра".

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность.

Ночью и утром на Закарпатье и в Винницкой области возможен туман

Ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области местами туман. Ветер в основном юго-западный до 12 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от +8 до +13 градусов. В южных, Днепропетровской и Кировоградской областях ночью будет максимум +16 градусов.

Днем воздух прогреется до +27 градусов, а в западных областях будет несколько прохладнее — от +16 до +21 градуса.

Украинский синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует 16 сентября погоду без осадков в большинстве областей. В западных регионах пройдут небольшие дожди, а днем — местами гроза и мелкий град. Ночью и утром возможен туман.

Погода в Киеве сегодня

Синоптики обещают переменную облачность и без осадков в Киеве. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Температура в столице ночью в среднем +10, а днем — до +25 градусов.

В Киевской области ночью +8…+13, днем +22…+27 градусов.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала на этой неделе начало похолоданий. Такая погода будет с 17 сентября на западе и севере страны.

Кроме этого, в сентябре могут начаться заморозки и даже пойти снег в высокогорье Карпат. Холодный арктический воздух поступит с севера Европы.