Погода на 16 вересня: де в Україні будуть дощі та спека до +27 (карта)

В Україні 16 вересня очікуються короткочасні дощі в західних регіонах, повітря в низці областей прогріється до +27 градусів.

Опади очікуються також у Житомирській області, але загалом по країні дощів не прогнозується. Про це повідомили фахівці "Укргідрометцентру".

На решті території України очікується мінлива хмарність.

Вночі та вранці на Закарпатті та у Вінницькій області можливий туман

Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та у Вінницькій області місцями туман. Вітер переважно південно-західний до 12 м/с.

Температура повітря вночі прогнозується в межах від +8 до +13 градусів. У південних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях вночі буде максимум +16 градусів.

Удень повітря прогріється до +27 градусів, а в західних областях буде дещо прохолодніше — від +16 до +21 градуса.

Український синоптик Ігор Кибальчич прогнозує 16 вересня погоду без опадів у більшості областей. У західних регіонах пройдуть невеликі дощі, а вдень — місцями гроза та дрібний град. Вночі та вранці можливий туман.

Погода в Києві сьогодні

Синоптики обіцяють мінливу хмарність і без опадів у Києві. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Температура в столиці вночі в середньому +10, а вдень — до +25 градусів.

У Київській області вночі +8...+13, вдень +22...+27 градусів.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозувала цього тижня початок похолодань. Така погода буде з 17 вересня на заході та півночі країни.

Крім цього, у вересні можуть початися заморозки і навіть піти сніг у високогір'ї Карпат. Холодне арктичне повітря надійде з півночі Європи.