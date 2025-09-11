Заморозки и снег: метереолог рассказала, какой будет погода в сентябре в Украине

Осень 2025 года в Украине началась с высоких температур, однако метеорологи предупреждают о возможных заморозках и снеге. Особенно такие явления ожидаются в высокогорье Карпат уже в сентябре-октябре.

Как пояснила в интервью "24 каналу" заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, в этом году осень будет теплее климатической нормы. Самым теплым месяцем традиционно является сентябрь, а в октябре и ноябре температура, вероятно, также будет превышать средние показатели.

Метеоролог отметила, что снег и заморозки возможны, особенно в высокогорье Карпат. Такие явления связаны с активизацией фронтальной деятельности на севере Европы и поступлением холодного арктического воздуха, что создает первое дыхание осени.

Относительно прогнозов на сентябрь-октябрь, Балабух сообщила, что длительные затяжные дожди также остаются типичной чертой осени, однако их интенсивность пока предсказать сложно.

"Ожидается, что в течение этой осени будет преобладать температура воздуха выше климатической нормы", — отметила она.

Метеоролог добавила, что периоды бабьего лета возможны и в этом сезоне, однако точно предсказать их продолжительность и время начала пока невозможно.

В то же время, по данным Украинского гидрометеорологического центра, 11 сентября в Украине ожидаются опасные погодные явления. В западных областях, кроме Закарпатья, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Днем 11 сентября на Закарпатье и Прикарпатье, а также ночью 12 сентября в западных регионах ожидаются значительные осадки. Уровень опасности — первый, желтый.

11 сентября в Украине ожидаются опасные погодные явления Фото: Укргидрометцентр

Ранее Фокус писал, что синоптики прогнозировали первые ночные заморозки и похолодание этой осенью после 20 сентября. Как пояснил синоптик Игорь Кибальчич, сентябрь в Европе в целом будет умеренно теплым и малодождливым, поскольку на погодные условия будут влиять преимущественно антициклоны. Впрочем, вторая половина месяца будет другой. В третьей декаде сентября на территорию Украины начнут поступать холодные массы из Арктики. Первые заморозки в Украине на поверхности почвы, прежде всего в северных, восточных и западных регионах.

Напомним, что в горном селе Верхний Яловец Селятинской общины 25 августа утром зафиксировали пятиградусный мороз.