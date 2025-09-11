Заморозки та сніг: метереологиня розповіла, якою буде погода у вересні в Україні

Осінь 2025 року в Україні розпочалася з високих температур, проте метеорологи попереджають про можливі заморозки та сніг. Особливо такі явища очікуються у високогір’ї Карпат вже у вересні–жовтні.

Як пояснила в інтерв’ю "24 каналу" завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух, цього року осінь буде теплішою за кліматичну норму. Найтеплішим місяцем традиційно є вересень, а у жовтні та листопаді температура, ймовірно, також перевищуватиме середні показники.

Метеорологиня зазначила, що сніг і заморозки можливі, особливо у високогір’ї Карпат. Такі явища пов’язані з активізацією фронтальної діяльності на півночі Європи та надходженням холодного арктичного повітря, що створює перший подих осені.

Щодо прогнозів на вересень–жовтень, Балабух повідомила, що тривалі затяжні дощі також залишаються типовою рисою осені, проте їхню інтенсивність наразі передбачити складно.

"Очікується, що протягом цієї осені переважатиме температура повітря вища за кліматичну норму", — зазначила вона.

Метеорологиня додала, що періоди бабиного літа можливі й у цьому сезоні, проте точно передбачити їхню тривалість і час початку поки що неможливо.

Водночас, за даними Українського гідрометеорологічного центру, 11 вересня в Україні очікуються небезпечні погодні явища. У західних областях, окрім Закарпаття, прогнозуються пориви вітру до 15–20 м/с. Вдень 11 вересня на Закарпатті та Прикарпатті, а також уночі 12 вересня у західних регіонах очікуються значні опади. Рівень небезпечності – перший, жовтий.

11 вересня в Україні очікуються небезпечні погодні явища Фото: Укргідрометцентр

Раніше Фокус писав, що синоптики прогнозували перші нічні заморозки та похолодання цієї осені після 20 вересня. Як пояснив синоптика Ігор Кібальчич, вересень в Європі загалом буде помірно теплим і малодощовим, оскільки на погодні умови впливатимуть переважно антициклони. Втім, друга половина місяця буде іншою. У третій декаді вересня на територію України почнуть надходити холодні маси з Арктики. Перші заморозки в Україні на поверхні ґрунту, передусім у північних, східних та західних регіонах.

Нагадаємо, що у гірському селі Верхній Яловець Селятинської громади 25 серпня вранці зафіксували п’ятиградусний мороз.