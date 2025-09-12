Осень набирает обороты: прогноз погоды на выходные и следующую неделю от Наталки Диденко

Постепенно ночи становятся все прохладнее, да и днем в шортах уже чувствуешь себя не так комфортно. Однако пока волноваться нет причин — погода будет радовать.

Ближайшие выходные будут сухими и теплыми, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. По ее информации, в субботу и воскресенье температура воздуха в Украине будет +20+25 градусов днем и +10+15 градусов — ночью. На Сумщине и Харьковщине ночи будут даже еще прохладнее — +8 +12 градусов.

В течение уик-энда дожди маловероятны, по всей стране будет преобладать сухая малооблачная погода. Поэтому синоптик советует наслаждаться теплом, гулять, развлекаться на природе. Киевляне могут наведаться в Голосеевский парк. Кстати, в Киеве 13-14 сентября ожидается сухая комфортная погода, ночью +12+15 градусов, днем +22+24 градуса.

Похолодание и дожди ожидаются уже на следующей неделе — в частности, в среду, 17-го сентября. Они затронут запад и север Украины, включая столицу.

Ранее синоптик Наталья Диденко обещала жаркий циклон и "бабье лето" в начале осени. Тогда Украина как раз попала в область высокого атмосферного давления, и благодаря этому погода была преимущественно теплой, сухой и солнечной.

А вот 1 сентября в украинских школах встретили с осадками — первые звонки прошли под дождями. Это, по словам Наталки Диденко, был первый намек на осеннюю прохладу. Осадки тогда наблюдались в центральной, южной и восточной части страны. На остальной территории была просто переменная облачность.