Осінь набирає обертів: прогноз погоди на вихідні та наступний тиждень від Наталки Діденко

Поступово ночі стають дедалі прохолоднішими, та і в день у шортах вже почуваєшся не так комфортно. Проте поки що хвилюватися немає причин – погода буде радувати.

Related video

Найближчі вихідні будуть сухими і теплими, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її інформацією, у суботу та неділю температура повітря в Україні буде +20+25 градусів вдень та +10+15 градусів – уночі. На Сумщині та Харківщині ночі будуть навіть ще прохолоднішими – +8+12 градусів.

Впродовж уїк-енду дощі малоймовірні, по всій країні переважатиме суха малохмарна погода. Тому синоптикиня радить насолоджуватися теплом, гуляти, розважатися на природі. Кияни можуть навідатися в Голосіївський парк. До речі, у Києві 13-14 вересня очікується суха комфортна погода, вночі +12+15 градусів, вдень +22+24 градуси.

Похолодання та дощі очікуються вже наступного тижня – зокрема, у середу, 17-го вересня. Вони зачеплять захід та північ України включно зі столицею.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко обіцяла спекотний циклон і "бабине літо" на початку осені. Тоді Україна якраз потрапила в область високого атмосферного тиску, і завдяки цьому погода була переважно теплою, сухою та сонячною.

А ось 1 вересня в українських школах зустріли із опадами – перші дзвоники пройшли під дощами. Це, за словами Наталки Діденко, був перший натяк на осінню прохолоду. Опади тоді спостерігалися у центральній, південній і східній частині країни. На решті території була просто мінлива хмарність.