Похолодання і сезонні дощі: синоптики відповіли, коли в Україні повноцінно запанує осінь

Вже найближчими днями погода в Україні почне поступово змінюватись, однак це ще не означає прихід осінніх холодів. Висока температура й сонце ще затримаються у регіонах, не поступаючись новому сезону.

Related video

Вересень відзначиться коливаннями погоди. Цього тижня похолодає, але прощатися з теплом ще зарано. Про це 16 вересня у коментарі УНІАН повідомив синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Прогноз погоди — в Україну йде похолодання

"16 вересня тиск поступово падатиме, слабко. У більшості областей опадів ще не очікуємо. Лише у західних та Житомирській областях атмосферний фронт із заходу в денні години зумовить короткочасні дощі", — зазначив експерт.

З його слів, у середу-четвер тиск вже падатиме інтенсивно, і у більшості регіонів задощить. Йдеться про помірні, місцями значні опади, на півдні можливі грози. Таку погоду спричинятимуть атмосферний фронт та циклон, який 18 вересня утвориться над південною частиною країни.

Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +16 до +22 градусів. Нічна температура не зміниться.

Однак Семиліт наголосив, що говорити про невідворотне похолодання в Україні ще зарано. Це зниження температури буде пов'язане з надходженням атмосферного фронту.

"А надалі ми можемо розглядати таку можливість, що значення температури дещо підвищаться, коли буде менше хмар і буде більший вплив сонячного проміння… Але не слід розраховувати на якісь дуже високі значення. Ось такі, в принципі, як у нас зараз є", — пояснив експерт.

Він повідомив, що теплі дні ще будуть, місцями стовпчики термометрів фіксуватимуть до 25-27 градусів. Такі ж високі значення ще можливі й у західних регіонах.

Прогноз погоди — коли друга хвиля похолодання

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі NV розповіла, що наприкінці тижня у регіонах знову запанує погода без опадів. 19 вересня можливий локальний дощ лише у південно-східній частині країни. У цей час свій вплив почне поширювати поле високого атмосферного тиску з південного заходу, і антициклон принесе тепло на вихідні.

20-21 вересня в Україні, відповідно до прогнозу погоди, буде сонячно. Якщо у п'ятницю стовпчики термометрів фіксуватимуть ще від +17 до +23 градусів, то вже у суботу показники зростуть до 20-26. Така погода спостерігатиметься принаймні до 24 вересня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі поділились прогнозом погоди на вівторок. На заході очікуються короткочасні дощі, але загалом в Україні буде сухо.

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що з 17 серпня в Україну прийде похолодання, яке зачепить захід та північ включно зі столицею.