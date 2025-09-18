Уже не за горами: синоптикиня розповіла, коли в Україні випаде перший сніг

Незважаючи на те, що найближчими днями очікується істотне потепління, вже наприкінці наступного тижня Наталка Діденко обіцяє перший сніг в Україні.

Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням, і тому в західних областях України, ближче до Карпат, дощ переходитиме в мокрий сніг і сніг, повідомила відома українська синоптикиня Наталка Діденко.

Вона уточнила, що похолодання торкнеться всієї України, проте опади все ж таки будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова, — лише місцями в західній частині.

Синоптична ситуація в Україні зміниться вже наступного тижня

Щодо погоди на найближчий час, то 19 вересня антициклон із південного заходу прожене дощі з України, і в більшості областей буде сонячна суха погода, а на вихідних повітря прогріється до +24 +28 градусів.

Також 20-21 вересня очікується суха погода, без опадів. Вона протримається кілька днів, а вже з середини наступного тижня все різко зміниться.

"Наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими — куртки, більш міцні черевики, навіть шапки тонкі, удома перевірте, де лежать товсті страшні улюблені страшні штани та фліски, чи працюють обігрівачі, ближче телефон сімейного лікаря, тому що такі синоптичні метаморфози можуть провокувати", — зазначила Діденко.

