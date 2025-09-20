"Вихідні будуть холодними": Діденко розповіла, коли чекати на "бабине літо" в Україні

Вже з наступного тижня в Україну прийде осіння прохолода з дощами. Синоптик Наталія Діденко розповіла, чим дивуватиме погода на жовтень 2025.

Погода на жовтень 2025 ще порадує українців нетривалим періодом потепління, однак поки у регіонах запанує осінь. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 20 вересня, розповіла синоптикиня і метеорологиня Наталія Діденко.

Похолодання в Україні: можливий навіть сніг

У ці вихідні українці ще можуть насолодитися теплом, але вже з середини наступного тижня погода зміниться. Температура впаде, а в Карпатах навіть може засніжити.

"Вихідні 27-28 вересня будуть холодними та вологими", — підкреслила експертка.

З її слів, похолодання накриє усю Україну. Опади переважно пройдуть у вигляді дощів, але місцями в Карпатах може бути й сніг.

"Словом, зміна сезонів не за горами з усіма хмарами, похолоданнями, дощами і навіть можливим снігом", — підсумувала Діденко.

Погода на жовтень 2025: чи буде "бабине літо"

Синоптикиня розповіла, що "бабине літо" традиційно наступає у жовтні. Обіцяти, що воно буде й цього року, експерти поки не можуть, але сподіваються на це.

"Бабине літо – це тривалий період сухої, теплої, маловітряної погоди після періоду похолодання восени. Тому, якщо восени тиждень світить сонце, є невеличкі хмари, температура повітря досить комфортна, нема сильного вітру, то це можна називатися бабиним літом", — пояснила Діденко.

Погода на жовтень 2025: яким буде "бабине літо"

Експертка повідомила, що під час "бабиного літа" стовпчики термометрів ближче до Карпат можуть фіксувати вдень від +18 до +22 градусів, а в Миколаївській та Херсонській областях — від +25 до +28. Однак загалом цей період відзначиться схожою погодою по всій території країни. У регіонах буде тепло й сонячно, а в осінніх дощах і вітрах настане пауза.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха інформувала, що в неділю та понеділок погода буде сонячною та сухою. Вона пояснила, що метеорологічна осінь ще не наступила, тож як "бабине літо" період тепла у вересні сприймати не слід.

18 вересня синоптикиня Наталка Діденко попередила, що вже наступного тижня в Україні може пройти мокрий сніг і сніг. Також вона порадила українців підготувати куртки й навіть тонкі шапки до наступних вихідних.