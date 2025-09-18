Похолодання як "репетиція": які сюрпризи підготував вересень 2025, — Укргідрометцентр (карти)

Синоптикиня Наталія Птуха поділилась прогнозом погоди на тиждень, попередивши про зниження температури і дощі. Однак справжня осінь в Україну ще не прийшла, і в регіонах ще очікують теплі дні до +29 градусів.

За останні пару днів погода в Україні зазнала помітної зміни. Може здатись, що прохолода і дощі свідчать про повноцінний прихід осені. Однак синоптична картина насправді значно цікавіша. Про це представниця Українського гідрометцентру розповіла в інтерв'ю "OBOZ.UA", опублікованому 18 вересня.

Погода на тиждень: похолодання в Україні

Зниження температури синоптикиня радить сприймати радше як "репетиції", ніж як справжній прихід осені. З її слів, поки прохолода в Україні — це не надовго. У четвер ще проходить атмосферний фронт, тому в більшості регіонів погода буде нестійкою й принесе дощі різної інтенсивності.

Однак фронт зміщується на схід, і вже 18 вересня буде суто над лівобережною частиною країни — східними, а також частково північними і південними областями. Попри зливи напередодні на заході опади вже не прогнозують.

Прогноз погоди в Україні на 18 вересня Фото: Укргідрометцентр

"У денні години по Житомирщині, Київщині і Вінниччині також буде без опадів. Без опадів буде тому, що вже поширюватиметься поле підвищеного атмосферного тиску, яке з південного заходу буде зумовлювати більш спокійну погоду", — пояснила Птуха.

Вночі температура опускатиметься до 7-12 градусів, тепліше буде лише на південному сході — до +15. Вдень очікується від +15 до +10.

Погода на тиждень: тепло ще повернеться

У п'ятницю й суботу здебільшого буде сухо.

"Лише у південно-східній частині країни можливі короткочасні дощі, адже атмосферний фронт, який проходить над Чорним морем, утворює локальний циклон, який впливає на південно-східні області", — зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні на 19 вересня Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 20 вересня Фото: Укргідрометцентр

З 19 вересня в Україні прогнозують поступове підвищення температури. Денні показники зростуть на 3-5 градусів — замість 15-20 градусів тепла стовпчики термометрів фіксуватимуть 20-25.

Неділя й початок наступного тижня відзначаться відсутністю опадів по всій території країни. Буде більш сонячно, а температура вдень підвищиться до комфортних 23-29 градусів тепла. Вночі очікується від +10 до +16.

Прогноз погоди в Україні на 21 вересня Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоди в Україні на 22 вересня Фото: Укргідрометцентр

Погода на тиждень: коли настане осінь

Заведено вважати, що потепління після тривалого похолодання на початку осені — це "бабине літо". Однак, за оцінкою Птухи, сонячні вихідні так сприймати не слід.

"Цей невеликий захід осені не можна класифікувати як бабине літо — він мав би бути більш тривалим. Класично треба, щоб після настання метеорологічної осені було короткочасне потепління на кілька днів. Зараз ще продовжується метеорологічне літо, хоча вже майже третя декада вересня. Отже, на цих вихідних осінь ще не настане", — пояснила вона.

Вона уточнила, що метереологічна осінь наступає тоді, коли середньодобова температура тримається на рівні +15 градусів або нижче кілька днів поспіль.

"Наприклад, середньодобова температура по Києву 16 вересня склала +19,2 градуса, тобто до метеорологічної осені ще далеко", — додала експертка.

