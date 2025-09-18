Похолодание как "репетиция": какие сюрпризы подготовил сентябрь 2025, — Укргидрометцентр (карты)

Синоптик Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на неделю, предупредив о снижении температуры и дожди. Однако настоящая осень в Украину еще не пришла, и в регионах еще ожидают теплые дни до +29 градусов.

За последние пару дней погода в Украине претерпела заметные изменения. Может показаться, что прохлада и дожди свидетельствуют о полноценном приходе осени. Однако синоптическая картина на самом деле значительно интереснее. Об этом представительница Украинского гидрометцентра рассказала в интервью "OBOZ.UA", опубликованном 18 сентября.

Погода на неделю: похолодание в Украине

Снижение температуры синоптик советует воспринимать скорее как "репетиции", чем как настоящий приход осени. По ее словам, пока прохлада в Украине — это не надолго. В четверг еще проходит атмосферный фронт, поэтому в большинстве регионов погода будет неустойчивой и принесет дожди разной интенсивности.

Однако фронт смещается на восток, и уже 18 сентября будет сугубо над левобережной частью страны — восточными, а также частично северными и южными областями. Несмотря на ливни накануне на западе осадки уже не прогнозируют.

"В дневные часы по Житомирской, Киевской и Винницкой области также будет без осадков. Без осадков будет потому, что уже будет распространяться поле повышенного атмосферного давления, которое с юго-запада будет обусловливать более спокойную погоду", — пояснила Птуха.

Ночью температура будет опускаться до 7-12 градусов, теплее будет только на юго-востоке — до +15. Днем ожидается от +15 до +10.

Погода на неделю: тепло еще вернется

В пятницу и субботу в основном будет сухо.

"Только в юго-восточной части страны возможны кратковременные дожди, ведь атмосферный фронт, который проходит над Черным морем, образует локальный циклон, который влияет на юго-восточные области", — отметила синоптик.

С 19 сентября в Украине прогнозируют постепенное повышение температуры. Дневные показатели вырастут на 3-5 градусов — вместо 15-20 градусов тепла столбики термометров будут фиксировать 20-25.

Воскресенье и начало следующей недели отметятся отсутствием осадков по всей территории страны. Будет более солнечно, а температура днем повысится до комфортных 23-29 градусов тепла. Ночью ожидается от +10 до +16.

Погода на неделю: когда наступит осень

Принято считать, что потепление после длительного похолодания в начале осени — это "бабье лето". Однако, по оценке Птухи, солнечные выходные так воспринимать не следует.

"Этот небольшой заход осени нельзя классифицировать как бабье лето — он должен быть более длительным. Классически надо, чтобы после наступления метеорологической осени было кратковременное потепление на несколько дней. Сейчас еще продолжается метеорологическое лето, хотя уже почти третья декада сентября. Следовательно, на этих выходных осень еще не наступит", — пояснила она.

Она уточнила, что метереологическая осень наступает тогда, когда среднесуточная температура держится на уровне +15 градусов или ниже несколько дней подряд.

"Например, среднесуточная температура по Киеву 16 сентября составила +19,2 градуса, то есть до метеорологической осени еще далеко", — добавила эксперт.

