Левобережью приготовиться: как изменится погода 18 сентября

18 сентября атмосферный фронт с дождями и низкими температурами покинет запад, север и значительную часть центральных областей Украины, а взамен воцарится солнечная погода.

А вот Левобережье ждут осадки и понижение температура, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Максимальная температура в четвер поднимется до 15-20 градусов тепла. День будет сопровождаться порывистым со склонностью к сильному северным ветром.

В столице Украины ожидается сухая погода с порывистым ветром, а воздух в течение дня воздух прогреется до +19 градусов.

Уже с пятницы, 19 сентября, в Украину постепенно начнет возвращаться тепло, а на выходных столбики термометров поднимутся до +24 +28 градусов. Осадков 20 и 21 сентября не предвидится.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Ранее о том, что первый месяц осени отметиться колебаниями температуры, говорил синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, какой будет следующая зима.