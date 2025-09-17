Лівобережжю приготуватися: як зміниться погода 18 вересня

18 вересня атмосферний фронт із дощами та низькими температурами покине захід, північ і значну частину центральних областей України, а натомість запанує сонячна погода.

А ось на Лівобережжя чекають опади і зниження температура, попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Максимальна температура в четвер підніметься до 15-20 градусів тепла. День супроводжуватиметься поривчастим зі схильністю до сильного північним вітром.

У столиці України очікується суха погода з поривчастим вітром, а повітря протягом дня прогріється до +19 градусів.

Уже з п'ятниці, 19 вересня, в Україну поступово почне повертатися тепло, а на вихідних стовпчики термометрів піднімуться до +24 +28 градусів. Опадів 20 і 21 вересня не передбачається.

Фото: facebook / Наталья Диденко

Раніше про те, що перший місяць осені відзначиться коливаннями температури, говорив синоптик відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семіліт.

Нагадаємо, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, якою буде наступна зима.