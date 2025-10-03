Від дощів зі снігом до +20: яка буде погода в Україні у жовтні 2025 (карта)

Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що в Україну насувається потепління. На вихідних у регіонах проллються дощі, а далі погода дивуватиме температурними контрастами.

Related video

П'ятниця дозволить українцям перепочити від дощів, а температура почне підвищуватись. Про це експертка розповіла в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 3 жовтня.

Погода на жовтень 2025: прогноз на сьогодні

Вдень у південних та південно-східних регіонах посилиться вітер. На півночі й заході стовпчики термометрів фіксуватимуть від +8 до +13 градусів, у решті областей буде тепліше — від +14 до +19.

Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня Фото: Укргідрометцентр

Погода на жовтень 2025: прогноз на вихідні

4-5 жовтня в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, у неділю вдень можливі навіть грози. При цьому нічна температура підвищиться до 5-13 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть від +11 до +16 градусів, а на південному сході й сході — навіть від +15 до +20.

"Окремо виділяємо високогір'я Карпат. Там упродовж наступних трьох діб переважно може бути більш похмура погода, невеликі дощі, вночі з мокрим снігом, температура від -2 до +5 градусів", — зауважила Птуха.

Погода на жовтень 2025: прогноз на місяць

Початок та середина наступного тижня "порадують" українців дощами, але заморозків на цей період не прогнозують. Вночі температура опускатиметься до 4-10 градусів тепла, а вдень підійматиметься до 9-15. Тепліше буде лише на півдні й сході — до +18 градусів.

"На вихідних якраз уже буде трошки тепліше, надалі поки що не видно якихось різких змін, хоча певні коливання температури будуть зберігатися. Багато залежатиме від хмарності. Якщо будуть прояснення у денні години, то, звичайно, і температурні показники будуть дещо вищими. Можливо, будуть перерви від дощів, відповідно, буде більше прояснень, і денні максимуми будуть вищими", — пояснила синоптикиня.

З третьої декади вересня в Україні настала метеорологічна осінь. Птуха підкреслила, що попереду — два повноцінних осінніх місяці, які будуть доволі контрастними за температурою. Показники можуть бути як низькими, так і досить високими через перехідний сезон.

"За певними розрахунками, у третій декаді жовтня може бути трошечки тепліше, але це досить попередньо. Наразі якихось значень назвати не можна", — додала експертка.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич інформував, що з 5 по 10 жовтня в Україні встановиться мінлива осіння погода. На півдні й сході температура має прогрітись на 2–5 градусів вище за норму.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснювала, що у жовтні традиційно наступає "бабине літо". Йдеться про тривалий період восени, коли повертається тепла й суха погода.