Сотні туристів можуть загинути на Евересті через раптовий снігопад (фото)

Частину мандрівників уже вдалося врятувати зі схилу і доставити в безпечне місце. Але 200 людей все ще чекають на евакуацію і немає повідомлень про туристів на північному схилі найвищої гори у світі.

Сотні туристів, які застрягли через хуртовину біля східного схилу гори Еверест у Тибеті, рятувальники доправили в безпечне місце, повідомили китайські державні ЗМІ в неділю, оскільки на Гімалаї обрушилися надзвичайно сильні снігопади і зливи. 350 туристів досягли невеликого містечка Куданг, повідомляє CNN.

Цього тижня сотні туристів відвідали віддалену долину Карма, що веде до східного схилу Кангшунга Евересту, скориставшись восьмиденним святкуванням Дня національного свята в Китаї.

Одна з туристок розповіла, що ніхто не очікував, що на Евересті раптово почнеться сильний снігопад, а температура різко впаде.

"Погода цього року незвичайна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово", — розповіла Чень Гешуан, який ледь не загинув від переохолодження.

Ще один турист, якого спустили з табору на східному схилі гори Еверест, розповів, що він прибув до табору 28 вересня і "поспішив спуститися з гори" 4 жовтня, перш ніж заметіль перекрила дорогу.

Він розповів, що снігопад на найвищій горі у світі розпочався ввечері 3 жовтня і тривав до наступного дня.

"Я чув від друзів, які були на горі, що тієї ночі була сильна снігова буря. У багатьох людей намети були зім'яті. Товщина снігу в таборі сягала понад 10 метрів, і всі проходи вниз по горі були заблоковані", — розповів Сан, зазначивши, що табір розташований на висоті в середньому 4200 метрів.

Раніше повідомлялося, що сотні місцевих жителів і рятувальних команд відправили на допомогу в прибиранні снігу, що блокує доступ до району, де опинилися в пастці приблизно 1000 осіб.

У репортажі китайських ЗМІ не повідомляється, чи були знайдені місцеві гіди і допоміжний персонал трекінгових груп. Також неясно, чи постраждали туристи біля північного схилу Евересту.

Північний схил Евересту, завдяки зручному доступу асфальтованою дорогою, регулярно приваблює безліч туристів. Жовтень — пік сезону, коли небо зазвичай прояснюється наприкінці індійського мусону.

Згідно з повідомленнями на офіційних акаунтах WeChat місцевої туристичної компанії округу Тінгрі, продаж квитків і в'їзд на територію всього мальовничого району Евересту припинено з вечора суботи.

На південь від Тибету в Непалі сильні дощі спровокували зсуви ґрунту та раптові повені, які від п'ятниці заблокували дороги, змили мости та призвели до загибелі щонайменше 47 осіб.

Тридцять п'ять людей загинули внаслідок зсувів ґрунту в східному окрузі Ілам на кордоні з Індією. Дев'ятеро людей зникли безвісти після того, як їх віднесло паводковими водами, а ще троє загинули від ударів блискавок в інших частинах країни.

Також з аномальними снігопадами та зливами зіткнулися Балкани. У Болгарії, поки на гірському перевалі йшов сніг, курортні райони затопили зливи, спричинивши повінь.