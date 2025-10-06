Сотни туристов могут погибнуть на Эвересте из-за внезапного снегопада (фото)

Часть путешественников уже удалось спасти со склона и доставить в безопасное место. Но 200 человек все еще ждут эвакуации и нет сообщений о туристах на северном склоне самой высокой горы в мире.

Related video

Сотни туристов, застрявших из-за метели у восточного склона горы Эверест в Тибете, были доставлены в безопасное место спасателями, сообщили китайские государственные СМИ в воскресенье, поскольку на Гималаи обрушились необычайно сильные снегопады и ливни. 350 туристов достигли небольшого городка Куданг, сообщает CNN.

Фото: Скриншот

На этой неделе сотни туристов посетили отдаленную долину Карма, ведущую к восточному склону Кангшунга Эвереста, воспользовавшись восьмидневным празднованием Дня национального праздника в Китае.

Одна из туристок рассказала, что никто не ожидал, что на Эвересте внезапно начнется сильный снегопад, а температура резко упадет.

"Погода в этом году необычная. Гид сказал, что никогда не сталкивался с такой погодой в октябре. И все случилось слишком внезапно", — рассказала Чэнь Гэшуан, который едва не погиб от переохлаждения.

Фото: Скриншот

Еще один турист, которого спустили из лагеря на восточном склоне горы Эверест, рассказал, что он прибыл в лагерь 28 сентября и "поспешил спуститься с горы" 4 октября, прежде чем метель перекрыла дорогу.

Он рассказал, что снегопад на самой высокой горе в мире начался вечером 3 октября и продолжался до следующего дня.

"Я слышал от друзей, которые были на горе, что в ту ночь была сильная снежная буря. У многих людей палатки были смяты. Толщина снега в лагере достигала более 10 метров, и все проходы вниз по горе были заблокированы", - рассказал Сан, отметив, что лагерь находится на высоте в среднем 4200 метров.

Ранее сообщалось, что сотни местных жителей и спасательных команд были отправлены на помощь в уборке снега, блокирующего доступ к району, где оказались в ловушке около 1000 человек.

В репортаже китайских СМИ не сообщается, были ли найдены местные гиды и вспомогательный персонал треккинговых групп. Также неясно, пострадали ли туристы у северного склона Эвереста.

Туристы застряли на Эвересте Фото: Скриншот

Северный склон Эвереста, благодаря удобному доступу по асфальтированной дороге, регулярно привлекает множество туристов. Октябрь — пик сезона, когда небо обычно проясняется в конце индийского муссона.

Согласно уведомлениям на официальных аккаунтах WeChat местной туристической компании округа Тингри, продажа билетов и въезд на территорию всего живописного района Эвереста приостановлены с вечера субботы.

К югу от Тибета в Непале сильные дожди спровоцировали оползни и внезапные наводнения, которые с пятницы заблокировали дороги, смыли мосты и привели к гибели по меньшей мере 47 человек.

Тридцать пять человек погибли в результате оползней в восточном округе Илам на границе с Индией. Девять человек пропали без вести после того, как их унесло паводковыми водами, а еще трое погибли от ударов молний в других частях страны.

Напомним, ранее Фокус писал о ситуации на Эвересте, когда сотни туристов оказались в снежной ловушке.

Также с аномальными снегопадами и ливнями столкнулись Балканы. В Болгарии, пока на горном перевале шел снег, курортные районы затопили ливни, вызвав наводнение.