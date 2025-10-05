Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мир

В ловушке Эвереста: буря на самой высокой точке мира "пленит" 1000 человек уже два дня (фото)

В ловушке Эвереста: буря на "крыше мира" отрезала почти 1000 человек от цивилизации
Почти 1000 человек оказалась отрезанными от мира из-за снежной бури | Фото: Из открытых источников

Стихия вблизи самой высокой горы мира отрезала почти 1000 человек, которые находились в этом районе. Спасатели со стороны Китая пытаются попасть к людям, однако пока только часть людей была эвакуирована.

Related video

Сами спасательные работы продолжаются уже почти сутки на склонах Тибета со стороны Китая, сообщает NBC News со ссылкой на китайские государственные СМИ.

По данным издания Jimu News, сотни местных жителей и спасателей привлечены к расчистке путей, заваленных снегом. Район, где ведутся работы, расположен на высоте более 4,800 метров над уровнем моря.

В материале также отмечается, что некоторых туристов уже эвакуировали с горы. Снегопад начался вечером в пятницу и продолжался в течение субботы, согласно сообщениям местной туристической компании Tingri County Tourism Company в китайской соцсети WeChat.

Эверест стихия
Люди находятся в ловушке стихии возле Эвереста
Фото: Скриншот
Эверест стихия
Стихия не утихает уже третьи сутки
Фото: Скриншот

Продажа билетов и вход в туристическую зону Эвереста были приостановлены с вечера субботы. Однако стихия продолжает увеличивать свои масштабы — так в Непале ливни вызвали селевые потоки и оползни, которые перекрыли дороги, разрушили мосты и унесли жизни по меньшей мере 47 человек.

В восточном округе Илам, граничащем с Индией, 35 человек погибли в результате отдельных оползней. Еще девять человек числятся пропавшими без вести после того, как их смыло паводковыми водами, а три человека погибли от удара молнии в других районах страны.

Ранее Фокус сообщал о том, что британский альпинист установил рекорд подъема на "крышу мира". 51-летний Кентон Кул скромно отметил, что у многих шерпов, которые обычно помогают в восхождениях на Эверест, восхождений было куда больше, чем у него.

Впоследствии стало известно, что альпинистка едва не погибла на Эвересте. 17-летняя Бьянка Адлер решила покорить самую высокую вершину мира, и когда на Эвересте изменились погодные условия, то они чуть не убили девушку.