В ловушке Эвереста: буря на самой высокой точке мира "пленит" 1000 человек уже два дня (фото)

Стихия вблизи самой высокой горы мира отрезала почти 1000 человек, которые находились в этом районе. Спасатели со стороны Китая пытаются попасть к людям, однако пока только часть людей была эвакуирована.

Сами спасательные работы продолжаются уже почти сутки на склонах Тибета со стороны Китая, сообщает NBC News со ссылкой на китайские государственные СМИ.

По данным издания Jimu News, сотни местных жителей и спасателей привлечены к расчистке путей, заваленных снегом. Район, где ведутся работы, расположен на высоте более 4,800 метров над уровнем моря.

В материале также отмечается, что некоторых туристов уже эвакуировали с горы. Снегопад начался вечером в пятницу и продолжался в течение субботы, согласно сообщениям местной туристической компании Tingri County Tourism Company в китайской соцсети WeChat.

Люди находятся в ловушке стихии возле Эвереста Фото: Скриншот Стихия не утихает уже третьи сутки Фото: Скриншот

Продажа билетов и вход в туристическую зону Эвереста были приостановлены с вечера субботы. Однако стихия продолжает увеличивать свои масштабы — так в Непале ливни вызвали селевые потоки и оползни, которые перекрыли дороги, разрушили мосты и унесли жизни по меньшей мере 47 человек.

В восточном округе Илам, граничащем с Индией, 35 человек погибли в результате отдельных оползней. Еще девять человек числятся пропавшими без вести после того, как их смыло паводковыми водами, а три человека погибли от удара молнии в других районах страны.

