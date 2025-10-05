У пастці Евересту: буря на найвищій точці світу "полонить" 1000 людей вже два дні (фото)

Стихія поблизу найвищої гори світу відрізала майже 1000 людей, які перебували в цьому районі. Рятувальники зі сторони Китаю намагаються потрапити до людей, однак наразі лише частина людей була евакуйована.

Самі рятувальні роботи тривають вже майже добу у на схилах Тибету зі сторони Китаю, повідомляє NBC News з посиланням на китайські державні ЗМІ.

За даними видання Jimu News, сотні місцевих жителів і рятувальників залучено до розчищення шляхів, завалених снігом. Район, де ведуться роботи, розташований на висоті понад 4,800 метрів над рівнем моря.

У матеріалі також зазначається, що деяких туристів уже евакуювали з гори. Снігопад розпочався ввечері в п’ятницю та тривав упродовж суботи, згідно з повідомленнями місцевої туристичної компанії Tingri County Tourism Company у китайській соцмережі WeChat.

Люди перебувають у пастці стихії біля Евересту Фото: Скриншот Стихія не вщухає вже третю добу Фото: Скриншот

Продаж квитків і вхід до туристичної зони Евересту були призупинені з вечора суботи. Однак стихія продовжує збільшувати свої масштаби — так у Непалі зливи спричинили селеві потоки й зсуви, що перекрили дороги, зруйнували мости й забрали життя щонайменше 47 людей.

У східному окрузі Ілам, що межує з Індією, 35 людей загинули внаслідок окремих зсувів. Ще дев’ятьох осіб вважають зниклими безвісти після того, як їх змило паводковими водами, а троє людей загинули від удару блискавки в інших районах країни.

