19 разів зійшов на Еверест: британський альпініст встановив рекорд

51-річний Кентон Кул скромно зазначив, що у багатьох шерпів, які зазвичай допомагають у сходженнях на Еверест, сходжень було куди більше, ніж у нього. Так, Камі Ріта побував на вершині вже 30 разів.

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Про це пише ВВС.

Кентон Кул встановив рекорд

Британський альпініст Кентон Кул підкорив Еверест у 19-й раз, побивши власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору у світі серед людей, які не є шерпами.

51-річний чоловік, якого супроводжував непальський шерпа Дорджі Г'ялджен, досяг вершини висотою 8849 м об 11:00 за місцевим часом 18 травня.

Кентон Кул уперше піднявся на Еверест у 2004 році і відтоді підкорює цю вершину майже щороку.

У той же час Дорджі Гьялджен зареєстрував своє 23-е сходження на Еверест. Інший непальський шерпа, Камі Ріта, є рекордсменом за кількістю сходжень на вершину Евересту — 30, і наразі також перебуває на Евересті, намагаючись встановити новий рекорд.

Рекордне сходження Кентона Кула сталося після того, як цього тижня на Евересті загинули щонайменше двоє альпіністів — Субрата Гхош з Індії та Філіп Сантьяго з Філіппін.

Після свого 16-го сходження на Еверест у 2022 році Кул зазначив, що багато шерпів його перевершили.

"Я справді здивований таким інтересом... враховуючи, що у стількох шерп за плечима так багато сходжень", — сказав він тоді в інтерв'ю.

Кентон Кул побував на Евересті вже 19 разів

За чотири дні до останнього сходження Кул повідомив своїм передплатникам в Instagram, що у нього "нарешті був позитивний прогноз", який дасть йому змогу здійснити спробу.

"Будемо сподіватися, що нам вдасться впоратися з кількістю альпіністів, і ми проведемо час на висоті в безпеці та із задоволенням", — написав він.

Кентон Кул також є гірським гідом, який, серед іншого, супроводжував британського дослідника сера Ранульфа Файнса в кількох відомих сходженнях, включно з Еверестом.

Варто зазначити, що шерпи, які самі себе називають "шаркхомбо", це народність, що живе в районі Евересту. Через те, що їхній народ здавна проживав високо в горах, представники цієї народності широко відомі здібностями до альпінізму і спадковою адаптацією до підкорення гірських вершин, де повітря розріджене. Вони допомагають альпіністам, які піднімаються на вершини Непалу відтоді, як це стало популярним. Так, 1953 року шерпа Тенцинг Норгей разом із новозеландцем Едмундом Гілларі стали першими людьми, які піднялися на вершину Евересту як учасники британської експедиції.

Нагадаємо, харків'янин Валентин Сіпавін у травні 2025 року здійснив восьме сходження на Еверест, встановивши національний рекорд.

Окрім того, що Еверест, або Джомолунгма є не лише найвищою горою у світі, а й найпопулярнішою, інколи там шикується ціла черга з альпіністів, які бажають дістатися до вершини.