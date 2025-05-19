19 раз взошел на Эверест: британский альпинист установил рекорд

51-летний Кентон Кул скромно отметил, что у многих шерпов, которые обычно помогают в восхождениях на Эверест, восхождений было куда больше, чем у него. Так, Ками Рита побывал на вершине уже 30 раз.

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Об этом пишет ВВС.

Кентон Кул установил рекорд

Британский альпинист Кентон Кул покорил Эверест в 19-й раз, побив собственный рекорд по количеству восхождений на самую высокую гору в мире среди людей, не являющихся шерпами.

51-летний мужчина, которого сопровождал непальский шерпа Дорджи Гьялджен, достиг вершины высотой 8849 м в 11:00 по местному времени 18 мая.

Кентон Кул впервые поднялся на Эверест в 2004 году и с тех пор покоряет эту вершину почти ежегодно.

В тоже время Дорджи Гьялджен зарегистрировал свое 23-е восхождение на Эверест. Другой непальский шерпа, Ками Рита, является рекордсменом по количеству восхождений на вершину Эвереста — 30, и в настоящее время также находится на Эвересте, пытаясь установить новый рекорд.

Рекордное восхождение Кентона Кула произошло после того, как на этой неделе на Эвересте погибли по меньшей мере два альпиниста — Субрата Гхош из Индии и Филипп Сантьяго с Филиппин.

После своего 16-го восхождения на Эверест в 2022 году Кул отметил, что многие шерпы его превзошли.

"Я действительно удивлен таким интересом... учитывая, что у стольких шерп за плечами так много восхождений", — сказал он тогда в интервью.

Кентон Кул побывал на Эвересте уже 19 раз

За четыре дня до последнего восхождения Кул сообщил своим подписчикам в Instagram, что у него "наконец-то был положительный прогноз", который позволит ему осуществить попытку.

"Будем надеяться, что нам удастся справиться с количеством альпинистов, и мы проведем время на высоте в безопасности и с удовольствием", — написал он.

Кентон Кул также является горным гидом, который, среди прочего, сопровождал британского исследователя сэра Ранульфа Файнса в нескольких известных восхождениях, включая Эверест.

Стоит отметить, что шерпы, которые сами себя называют "шаркхомбо", это народность, живущая в районе Эвереста. Из-за того, что их народ издавна проживал высоко в горах, представители этой народности широко известны способностями к альпинизму и наследственной адаптацией к покорениям горных вершин, где воздух разрежен. Они помогают альпинистам, которые восходят на вершины Непала с того момента, как это стало популярно. Так, в 1953 году шерпа Тенцинг Норгей вместе с новозеландцем Эдмундом Хиллари стали первыми людьми, поднявшимися на вершину Эвереста как участники британской экспедиции.

Напомним, харьковчанин Валентин Сипавин в мае 2025 года совершил восьмое восхождение на Эверест, установив национальный рекорд.

Кроме того, что Эверест, или Джомолунгма является не только самой высокой горой в мире, но и самой популярной, иногда там выстраивается целая очередь из альпинистов, желающих добраться до вершины.