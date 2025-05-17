"Беспрецедентное достижение": украинец в восьмой раз покорил Эверест и установил национальный рекорд

Харьковчанин Валентин Сипавин в мае 2025 года совершил восьмое восхождение на самую высокую вершину земного шара, установив национальный рекорд. Мужчина также успешно покорял вершину с 2017 по 2024 годы, и считается одним из сильнейших альпинистов и ледолазов Украины. С собой традиционно Валентин взял особый талисман.

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О новом достижении украинского альпиниста рассказали на Facebook-странице Харьковского национального университета имени Каразина, выпускником которого является Сипавин.

Там поделились информацией, что харьковчанин до нового рекорда семь раз побывал на Эвересте, а в 2024 году совершил аж два восхождения. Также в 2024 году Сипавин установил сразу два национальных рекорда: вторым стало трехкратное покорение вершины Лхоцзе, четвертой по высоте горы на планете, расположенной в Гималаях, к югу от Джомолунгмы, на границе Китая и Непала.

Высота Лхоцзе достигает 8 516 метров над уровнем моря.

"Это стало беспрецедентным достижением для украинского альпинизма", — рассказали в учебном заведении, комментируя эти достижения Сипавина.

Стоит отметить, что также восхождение на Эверест в мае 2025 года стало самым массовым в истории украинского альпинизма: шестеро украинцев и украинок поднялись на гору, как сообщило агентство Укринформ.

О том, что Валентин Сипавин в восьмой раз поднялся на Эверест, рассказали также на Facebook-странице футбольного клуба "Шахтер", преданным многолетним фанатом которого альпинист является.

Там рассказали, что Валентин прихватил с собой особый талисман — футболку футбольного клуба, на которой указан номер 8.

"Это уже не первое путешествие футболки "Шахтера" на "крышу мира": В 2017 году Валентин впервые поднял ее на Эверест", — отметили в ФК.

Facebook ФК "Шахтер"| фото с вершины Эвереста

Также в ФК рассказали, что после того, как харьковский рекордсмен вернется домой, он отдаст свою футболку-талисман на благотворительный аукцион "для важной цели". О какой именно "важной цели" идет речь — в клубе пока не рассказывают.

В университете, где учился Сипавин, также выразили слова гордости за такого выпускника.

"Его путь — это не только пример сверхчеловеческой выносливости, но и символ несокрушимого духа Каразинского университета. Гордимся!", — говорится в заметке.

Стоит отметить, что Валентин Сипавин также известен как обладатель титула рекордсмена "Книги рекордов Гиннеса" по каякингу на самой большой высоте, который совершил в январе 2020 года на горе Атакама в Чили. Также Валентин является руководителем первой украинской антарктической экспедиции на массив Винсон в 2022 году.

Напомним, в октябре 2024 года в ВВС рассказали, что на Эвересте нашли останки альпиниста, который исчез 100 лет назад.

Также в Live Science рассказали, будет ли Эверест оставаться самой высокой горой в мире.