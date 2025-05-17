"Безпрецедентне досягнення": українець увосьме підкорив Еверест й установив національний рекорд

Харків'янин Валентин Сипавін у травні 2025 року здійснив восьме сходження на найвищу вершину земної кулі, встановивши національний рекорд. Чоловік також успішно підкорював вершину з 2017 по 2024 роки, й вважається одним із найсильніших альпіністів і льодолазів України. З собою традиційно Валентин взяв особливий талісман.

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Про нове досягнення українського альпініста розповіли на Facebook-сторінці Харківського національного університету імені Каразіна, випускником якого є Сипавін.

Там поділилися інформацією, що харків'янин до нового рекорду сім разів побував на Евересті, а у 2024 році здійснив аж два сходження. Також у 2024 році Сипавін встановив одразу два національні рекорди: другим стало триразове підкорення вершини Лхоцзе, четвертої за висотою гори на планеті, що розташована у Гімалаях, на південь від Джомолунгми, на кордоні Китаю і Непалу.

Висота Лхоцзе сягає 8 516 метрів над рівнем моря.

"Це стало безпрецедентним досягненням для українського альпінізму", — розповіли у навчальному закладі, коментуючи ці досягнення Сипавіна.

Варто зазначити, що також сходження на Еверест у травні 2025 року стало наймасовішим в історії українського альпінізму: шестеро українців та українок піднялися на гору, як повідомило агентство Укрінформ.

Про те, що Валентин Сипавін увосьме піднявся на Еверест, розповіли також на Facebook-сторінці футбольного клубу "Шахтар", відданим багаторічним фанатом якого альпініст є.

Там розказали, що Валентин прихопив із собою особливий талісман — футболку футбольного клубу, на якій зазначено номер 8.

"Це вже не перша подорож футболки "Шахтаря" на "дах світу": 2017 року Валентин уперше підняв її на Еверест", — зазначили у ФК.

Facebook ФК "Шахтар" | фото з вершини Евересту

Також у ФК розповіли, що після того, як харківський рекордсмен повернеться додому, він віддасть свою футболку-талісман на благодійний аукціон "для важливої мети". Про яку саме "важливу мету" йдеться — у клубі наразі не розповідають.

В університеті, де навчався Сипавін, також висловили слова гордості за такого випускника.

"Його шлях — це не лише приклад надлюдської витривалості, а й символ незламного духу Каразінського університету. Пишаємося!", — йдеться у дописі.

Варто зазначити, що Валентин Сипавін також відомий як володар титулу рекордсмена "Книги рекордів Гіннеса" з каякінгу на найбільшій висоті, який здійснив у січні 2020 року на горі Атакама в Чилі. Також Валентин є керівником першої української антарктичної експедиції на масив Вінсон у 2022 році.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року у ВВС розповіли, що на Евересті знайшли останки альпініста, який зник 100 років тому.

Також у Live Science розповіли, чи буде Еверест залишатися найвищою горою у світі.