Молода альпіністка ледь не загинула на Евересті та дивом вижила в "зоні смерті" (відео)
Одна з наймолодших у світі альпіністок 17-річна Б'янка Адлер вирішила підкорити найвищу вершину світу. Однак на Евересті змінилися погодні умови, які ледве не вбили дівчину, які довелося пробути на висоті без кисню.
Вона зізнається, що провела в так званій "зоні смерті" кілька днів і змогла впуститися в базовий табір, розповівши про пережите в своєму Instagram.
Ролик дівчини став дуже вірусним — набрав понад 4,3 млн за добу. У своєму ролику Б'янка розповідає, як важко їй дихати після спуску до базового табору
"Щойно повернулася й почуваюся жахливо… Моє горло, легені — важко дихати, хоча вчора я була на 8 000 метрах. Почуваюся гірше, ніж будь-коли", — каже дівчина.
У наступному ролику дівчина вже у кисневій масці пояснила: вона піднялася до четвертого табору (7 925 м) і навіть вийшла на фінальний штурм, піднявшись до 8 450 м — всього за 400 метрів до вершини. Та шалений вітер, що ніс сніг і зводив видимість нанівець, змусив її зупинитися.
"Я відчувала, як німіють руки й пальці ніг — перші ознаки обмороження. Могла б продовжити, але це було б нерозумно. Я завжди обираю життя, а не сумнівну перемогу", — говорить австралійка.
Разом із шерпами вона спробувала штурм вершини світу повторно наступної ночі, але після 10-годинного попереднього підйому сил не залишилося. У підсумку Б’янка провела майже чотири дні в "зоні смерті" на висоті понад 8 000 метрів, після чого разом із командою спустилася до другого табору.
Її батько, який супроводжував доньку, теж занедужав і залишався внизу. Обох згодом діагностували гірський набряк легень та сильне зневоднення.
"Це було надзвичайно важке рішення, але я пишаюся, що обрала безпеку. Гори нікуди не зникнуть", — підсумувала невдале сходження дівчина.
