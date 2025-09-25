Молодая альпинистка едва не погибла на Эвересте и чудом выжила в "зоне смерти" (видео)

Одна из самых молодых в мире альпинисток 17-летняя Бьянка Адлер решила покорить самую высокую вершину мира. Однако на Эвересте изменились погодные условия, которые едва не убили девушку, которым пришлось пробыть на высоте без кислорода.

Она признается, что провела в так называемой "зоне смерти" несколько дней и смогла впуститься в базовый лагерь, рассказав о пережитом в своем Instagram.

Ролик девушки стал очень вирусным — набрал более 4,3 млн за сутки. В своем ролике Бьянка рассказывает, как трудно ей дышать после спуска в базовый лагерь

"Только что вернулась и чувствую себя ужасно... Мое горло, легкие — трудно дышать, хотя вчера я была на 8 000 метрах. Чувствую себя хуже, чем когда-либо", — говорит девушка.

В следующем ролике девушка уже в кислородной маске объяснила: она поднялась до четвертого лагеря (7 925 м) и даже вышла на финальный штурм, поднявшись до 8 450 м — всего за 400 метров до вершины. Но шальной ветер, который нес снег и сводил видимость на нет, заставил ее остановиться.

"Я чувствовала, как немеют руки и пальцы ног — первые признаки обморожения. Могла бы продолжить, но это было бы глупо. Я всегда выбираю жизнь, а не сомнительную победу", — говорит австралийка.

Вместе с шерпами она попробовала штурм вершины мира повторно следующей ночью, но после 10-часового предыдущего подъема сил не осталось. В итоге Бьянка провела почти четыре дня в "зоне смерти" на высоте более 8 000 метров, после чего вместе с командой спустилась во второй лагерь.

Ее отец, который сопровождал дочь, тоже заболел и оставался внизу. Обоим впоследствии диагностировали горный отек легких и сильное обезвоживание.

"Это было чрезвычайно трудное решение, но я горжусь, что выбрала безопасность. Горы никуда не исчезнут", — подытожила неудачное восхождение девушка.

