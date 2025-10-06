Зима в Украине будет рекордно холодной: в Укргидрометцентре опровергли прогноз синоптиков

Синоптики дали прогноз на зиму, анонсировав арктические морозы, снег и метели. Однако эксперт из Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечает, что уверенно спрогнозировать погоду за несколько месяцев невозможно, а тенденция последних лет этим обещаниям не соответствует.

Зима 2025/2026 станет "сезоном контрастных крайностей" по всей Европе. В странах ожидаются рекордные эпизоды тепла, наводнений и метелей. Об этом говорится в прогнозе на зиму, опубликованном на портале MkWeather.

Синоптики обещают суровую зиму в Украине

Согласно прогнозу на зиму, январь станет переходным месяцем, когда в Восточную Европу придет похолодание. В феврале же в большей части стран температура опустится ниже нормы, и это будут сопровождать "вспышки" арктических морозов. В Восточной Европе ожидается сильный снегопад.

В целом Восточная Европа, в том числе Украина, будет самым холодным регионом континента. Синоптики прогнозируют потенциал для рекордных морозов в конце сезона, устойчивый снежный покров и в основном низкие температуры. В январе-феврале возможны метель и ледяные бури.

Прогнозу на зиму пока не следует верить

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью УНН отметила, что пока невозможно прогнозировать, какой будет зима в Украине. Однако, по ее словам, в течение последних десяти лет климатические изменения делают этот сезон все теплее.

"Тенденция сохраняется в последнее десятилетие, в условиях изменений климата, что эти холодные сезоны у нас становятся выше климатической нормы — каждый месяц на 1-2 градуса выше климатической нормы, но мы всегда отмечаем то, что исключения могут быть из-за потоков холодного арктического воздуха, образования снежного покрова", — отметила она.

Эксперт рассказала, что также последние годы для Украины характерен неустойчивый снежный покров.

"Раньше в ноябре был снежный покров и примерно в марте он исчезал. Сейчас снежный покров эпизодическим, он может просто растаять посреди зимы. Некоторое время его не будет, а потом снова образуется — это стандартная ситуация, учитывая последнее десятилетие. Это то, что фиксируют климатологи", — подчеркнула она.

По словам Птухи, метеорологическая зима может прийти в любой момент. Были и годы, когда она вообще в Украину не приходила, например 2019-2020.

"Но мы в такой климатической зоне находимся, что все-таки у нас могут быть и заливы северного воздуха, нет такого, что кратковременного снижения температуры совсем не было", — сообщила она.

Синоптик заверила, что сейчас никто не скажет, будет зимой в Украине холодно или тепло. Есть определенные тенденции, но погоду по ним не прогнозируют. Реальные же прогнозы на зиму закладываются только на 5-7 суток вперед, дальше все может резко измениться.

Напомним, после аномальной жары в начале октября в Боснию неожиданно пришел ранний снег, из-за которого тысячи людей остались без света и дороги стали непроездными. В то же время Болгарию засыпало снегом и затопило мощными ливнями.

5 октября с Эвереста спасали сотни туристов из-за того, что на Гималаи обвалились чрезвычайно сильные снегопады и ливни. Люди застряли на склоне горы, еще 200 человек остались ждать эвакуации.