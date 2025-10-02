На Киевщине выпал первый снег: в соцсетях показали кадры (видео)

Вечером 1 октября на Киевщине зафиксировали выпадение первого снега. Также первый снег заметили в Киеве.

Снег в частности заметили жители Бучанского района Киевской области. Кадры зимней погоды в области показали в местных Telegram-каналах.

Также в соцсетях пишут о том, что зимняя погода добралась до столицы: в одном из районов Киева зафиксировали, как падает первый снег.

Перед этим 30 сентября синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 1 октября по всей Украине ожидается значительное похолодание, а также дожди. Однако снега, по предварительным прогнозам, в Украине еще не предвиделось.

Снег 1 октября в Украине также зафиксировали в Буковеле на Прикарпатье. В соцсетях сообщали, что Буковель накрыла сильная метель, улицы засыпало снегом.

Стоит отметить, что на днях снег также выпал в Карпатах. Так, 29 сентября руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак сообщил, что ночью столбики термометра зафиксировали настоящий зимний мороз: температура опустилась до -3 градусов по Цельсию, а ветер в горах холодный и достигал скорости 8-9 метров в секунду.

В то же время в ГСЧС сообщили, что утром 2 и 3 октября на Прикарпатье ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Объявлен третий уровень опасности, "оранжевый".

Напомним, вечером 1 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что количество жертв в результате непогоды в Одессе увеличилось до 10, среди них — ребенок.

Также мэр Одессы Геннадий Труханов 1 октября рассказывал, что в городе из-за непогоды подтоплено почти 700 домов.